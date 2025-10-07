Jordi Alba, do Inter Miami, anuncia aposentadoria do futebol

O lateral-esquerdo Jordi Alba, do Inter Miami, anunciou, nesta terça-feira (7), a sua aposentadoria do futebol. Assim, em vídeo publicado nas redes sociais, o espanhol revelou que esta temporada será a última de sua carreira como jogador profissional.

Dessa forma, o defensor, de 36 anos, deixou seu nome marcado na história do Barcelona e da seleção da Espanha. Revelado pelo clube catalão, o atleta se profissionalizou no Valencia, mas voltou ao seu time de origem em 2012. Por lá, conquistou 17 títulos, como uma edição da Champions League, seis taças do Campeonato Espanhol e cinco da Copa do Rei.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jordi Alba (@jordialbaoficial)

Além disso, com a camisa da Fúria até 2023, conquistou o título da Liga das Nações e foi essencial no título da Eurocopa de 2012, sendo titular absoluto na vitoriosa campanha. Ele defendeu as cores de sua seleção em 93 partidas e chegou a ser capitão.

O jogador chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após 11 temporadas com a camisa do Barcelona. Em solo norte-americano, ele se juntou a Messi e a outros ex-companheiros do time catalão, como Busquets e Luis Suárez. Com a camisa rosa, Alba disputou 95 partidas, marcou 14 gols e 28 assistências, assim como ergueu as taças da Leagues Cup e da Supporters’ Shield.

Por fim, o lateral soma, na carreira, 793 jogos, com 60 gols e distribuiu 157 assistências. No momento, o Inter Miami ocupa a terceira posição da Conferência Leste, naquela que será a última temporada do atleta.

