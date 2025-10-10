Roland Garros adere à nova moda das arenas ao receber o SLS Paris

A projeção da Street League Skateboarding (SLS) de como ficará a pista da Arena de Roland Garros com lotação máxima para o evento com as principais estrelas da modalidade - (crédito: SLS/Divulgação)

Vivemos uma nova era. Os estádios de futebol não são mais exclusivos à modalidade. Por exemplo: casa do Corinthians, a Neo Química Arena adaptou-se para receber duas partidas da Nation Football League, a versão estadunidense do esporte, e até o Monster Jam, espetáculo de carros gigantes. O Estádio Mané Garrincha transformou o gramado em quadra na despedida do campeão olímpico, Serginho Escadinha, do vôlei em 2016. A arena mais cara da Copa do Mundo de 2014 também foi palco de um Brasil x Argentina no futsal para 50 mil pessoas. Templo do tênis, Roland Garros adere à moda para colocar em cartaz um dos eventos mais badalados do skate, o SLS Paris, neste sábado (11/10).

É a primeira vez que o sagrado saibro parisiense abrirá mão do requinte do tênis para viver a pulsante cultura urbana do skate e, amanhã, com 30 skatistas a partir das 8h (de Brasília), com as eliminatórias. As finais feminina e masculina estão marcadas para 13h30 e 15h. O palco que consagrou Gustavo Kuerten, o Guga, em 1997, 2000 e 2001 pode brindar brasileiros com o título da etapa na Cidade Luz. Rayssa Leal é a mais cotada ao troféu e pode colecionar novas memórias na França. Há pouco mais de um ano, faturou o bronze do skate street na Olimpíada.

A arena do megaevento foi montada na Place La Concorde, no coração da cidade. Meses antes, foi vice-campeã do SLS na capital francesa ao ficar atrás apenas da australiana Chloe Covell. "Competir em Roland Garros é muito especial. É um lugar com muita história, e o skate também está fazendo a sua", destacou a recordista de vitórias na liga entre as mulheres, com 13.

Skatistas tiveram a sexta-feira para testar a pista em Roland Garros (foto: SLS/Divulgação)

O Brasil tem o elenco cheio nas disputas masculinas, com os paulistas Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler, o gaúcho Carlos Ribeiro, o mineiro Filipe Mota e o brasiliense Felipe Gustavo. Eles terão como principais concorrentes os estadunidenses Nyjah Houston e Cordano Russel, o anfitrião e atual campeão da etapa, Aurelien Giraud, além dos japoneses Sora Shirai e Kairi Netsuk.

Sete etapas compõem a SLS Championship Tour 2025. Neste ano, foram realizadas edições em Santa Mônica (EUA), Cleveland (EUA) e em Brasília. Após Paris, a liga desembarca em Las Vegas, em 25 de outubro. A decisão pelo título da temporada está marcada para 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O SporTV e a GETV (YouTube) transmitem.