Assunção vence combo Rio/Niterói e receberá o Pan em 2031

A candidatura Rio/Niteroi perdeu para Assunção na votação realizada nesta sexta-feira, em Santiago, no Chile, e o Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez em 2031. Palco do Pan Júnior neste anos, a capital paraguaia perdeu por 28 x 24.
O Brasil tentava abrigar o evento pela terceira vez depois de São Paulo-1963 e Rio-2007. Os Jogos voltarão a Lima em 2027 e desembarcarão em Assunção em 2031, um ano depois de o país receber a Copa do Mundo em parceria com Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Aguarde mais informações*
Saiba Mais
- Esportes Brasil goleia Coreia do Sul com show do novo ataque de Carlo Ancelotti
- Esportes Em jogo com gols anulados e pênalti perdido, Remo supera Athletico-PR e se aproxima do G4
- Esportes CBF divulga áudio do VAR sobre lance polêmico em clássico: “Está se jogando”
- Esportes Santos e Fortaleza tem mudança de data e horário
- Esportes Fim de processo libera Ronaldo para atuar pelo Internacional contra o Mirassol
- Esportes Empresa de John Textor tem nova mudança na diretoria, e executivo do Tottenham assume
postado em 10/10/2025 13:15