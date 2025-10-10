InícioEsportes
Jogos Pan-Americanos

Assunção vence combo Rio/Niterói e receberá o Pan em 2031

Paraguai é eleito sede do principal evento olímpico das Américas pela primeira vez; candidatura do Paraguai era favorita e prevaleceu por 28 x 24

Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez - (crédito: Divulgação/Panam)
Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez - (crédito: Divulgação/Panam)

A candidatura Rio/Niteroi perdeu para Assunção na votação realizada nesta sexta-feira, em Santiago, no Chile, e o Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez em 2031. Palco do Pan Júnior neste anos, a capital paraguaia perdeu por 28 x 24.

O Brasil tentava abrigar o evento pela terceira vez depois de São Paulo-1963 e Rio-2007. Os Jogos voltarão a Lima em 2027 e desembarcarão em Assunção em 2031, um ano depois de o país receber a Copa do Mundo em parceria com Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aguarde mais informações*

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 10/10/2025 13:15
SIGA
x