Assunção vence combo Rio/Niterói e receberá o Pan em 2031

Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez - (crédito: Divulgação/Panam)

A candidatura Rio/Niteroi perdeu para Assunção na votação realizada nesta sexta-feira, em Santiago, no Chile, e o Paraguai receberá os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez em 2031. Palco do Pan Júnior neste anos, a capital paraguaia perdeu por 28 x 24.

Leia também: Brasil goleia Coreia do Sul com show do novo ataque de Carlo Ancelotti

O Brasil tentava abrigar o evento pela terceira vez depois de São Paulo-1963 e Rio-2007. Os Jogos voltarão a Lima em 2027 e desembarcarão em Assunção em 2031, um ano depois de o país receber a Copa do Mundo em parceria com Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aguarde mais informações*