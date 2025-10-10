Imprensa estrangeira enaltece trio de ataque do Brasil em goleada sobre a Coreia do Sul

Atuação de trio de ataque da Seleção chama a atenção da Europa - (crédito: Foto: Reprodução)

O Brasil goleou, com tranquilidade, a Coreia do Sul por 5 a 0, em Seul, nesta sexta-feira (10), em um amistoso internacional. Assim, dentro das quatro linhas, o trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr brilhou com bonitas jogadas individuais, intensidade e gols, que impressionaram a imprensa estrangeira.

Afinal, o diário ‘As’, da Espanha, ressaltou a presença de três jogadores do Real Madrid no time titular do amistoso. Militão, Rodrygo e Vini Jr. começaram a partida entre os titulares. Além disso, o jornal fez questão de salientar que o Rayo deixou uma pulga atrás da orelha de Xabi Alonso, comandante merengue, com essa atuação e dois tentos.

“Gol espetacular de Rodrygo pelo Brasil que coloca Xabi Alonso em sérios apuros: é um divisor de águas” publicou o periódico espanhol no segundo gol do atacante.

“O Brasil fecha uma partida perfeita com uma palma (cinco gols), na qual Vinicius e Rodrygo brilharam”, acrescentaram.

Com os tentos, o jogador do Real Madrid chegou a oito gols nesse ciclo de Copa e se isolou na artilharia da Seleção. Vale lembrar que ele não apareceu nas primeiras listas de convocados de Carlo Ancelotti. Por fim, depois de atuar no Seul World Cup Stadium, o Brasil enfrenta o Japão em amistoso às 7h30 de terça-feira.

