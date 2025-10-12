Chances de título, Liberta e rebaixamento: veja os dados da UFMG

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou neste fim de semana sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. E, também, classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento. Em relação ao topo da tabela, o estudo considera que apenas sete clubes ainda têm chances matemáticas de título. No entanto, quatro deles — Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense — somados, têm pouco mais de 0,5% de probabilidade. Assim, a briga real pelo título fica concentrada entre os três primeiros colocados. Mas com uma mudança significativa após a última rodada.

Afinal, com a vitória sobre o Juventude no sábado, em jogo atrasado, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem sobre o Flamengo (58 a 55). Assim, pulou para 69% de chances de ser campeão. Com isso, o Flamengo, que já teve mais de 50% de probabilidade em rodadas anteriores, agora está com 25,1%. O Cruzeiro, que corre por fora.Contudo,aparece apenas com 5,4%. Tem 52 pontos e um jogo a mais. Mas esses números devem mudar nas próximas duas rodadas. Até porque há um Flamengo x Palmeiras no domingo, no Maracanã, com jeito de final antecipada de campeonato. Mas, por enquanto, os números são esses.

Para lembrar: o Departamento de Matemática da UFMG é referência quando o assunto são as probabilidades dos torneios de futebol no Brasil.

Chances de título

Palmeiras – 69.0%

Flamengo – 25.1%

Cruzeiro – 5.4%

Mirassol- 0.20%

Bahia – 0.20%

Botafogo – 0.018%

Fluminense – 0.008%

Rumo à Liberta-2026

Para a Libertadores de 2026, o Departamento de Matemática da UFMG considera, até o momento, os seis primeiros colocados como virtuais classificados, pois são essas as vagas atualmente garantidas ao Brasil. Com esta base, o Palmeiras já está com 100% de chance de classificação. O Flamengo, com 99,98%, pode confirmar matematicamente a vaga com mais três pontos nas próximas rodadas. O Cruzeiro também aparece como praticamente garantido na competição de 2026.

Assim, a briga boa, portanto, se concentra nas três vagas restantes. E, segundo os cálculos, todos os times — com exceção de Sport e Juventude — ainda têm alguma chance, desde o Mirassol (com mais de 84%) até o Vitória, com irrisórios 0,003%.

Chances para a Libertadores

Palmeiras – Já classificado

Flamengo – 99.98%

Cruzeiro – 99.62%

Mirassol – 84.8%

Bahia -83.0%

Botafogo -57.2%

Fluminense – 30.5%

São Paulo – 17.6%

Bragantino -8.5%

Ceará – 5.9%

Vasco da Gama – 3.3%

Corinthians – 2.8%

Atlético – 2.6%

Internacional – 2.4%

Grêmio – 1.6%

Santos – 0.27%

Fortaleza – 0.020%

Vitória – 0.003%

Na briga para não cair

Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia não têm qualquer risco de rebaixamento. Mas Botafogo, Fluminense e São Paulo só cairiam se perderem todos os seus jogos daqui para frente — o que é altamente improvável. O maior risco é do Sport, com 98,6% ser rebaixado, segundo a UFMG. Mas há times grandes perigando.O Santos péum caso.Primeiro fora do Z4, tem um risco na casa dos 30%. Enfim, qualquer derrota o coloca desntro da trma da degola.

Risco de rebaixamento

Sport – 98.6%

Juventude – 86.6%

Vitória – 80.1%

Fortaleza – 71.8%

Santos – 29.9%

Internacional -6.7%

Grêmio -6.7%

Atlético – 6.0%

Corinthians – 5.4%

Vasco da Gama – 4.6%

Ceará – 2.2%

Bragantino – 1.0%

São Paulo – 0.26%

Fluminense- 0.090%

Botafogo – 0.001%

