Milan vira para cima da Fiorentina e assume a liderança do Italiano

O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo (19), o Rossonero fez 2 x 1 sobre a Fiorentina, de virada, no San Siro, pela sétima rodada do Calcio. Rafael Leão foi o grande nome da partida, com dois gols marcados. Gosens descontou.
Com o resultado, o Milan chegou a 16 pontos, subindo para a primeira colocação do Italiano. A Fiorentina segue em 18º, abrindo a zona do rebaixamento, com apenas três. O Rossonero volta a campo na próxima sexta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), quando recebe o Pisa, pela oitava rodada da competição. Já a Fiorentina encara o Bologna no domingo (26), às 14h.
O Milan teve mais posse de bola durante todo o jogo, mas tinha dificuldade de criar boas chances. No entanto, passou perto de abrir o placar com Pavlovic, que finalizou para fora e desperdiçou grande chance.
Na etapa final, a Fiorentina abriu o placar aos dez minutos, com Gosens. No entanto, a vantagem não durou muito tempo. Afinal, Rafael Leão finalizou de longe e fez um golaço. O Rossonero teve a chance de virar com Santiago Giménez, que parou no goleiro De Gea.
Contudo, o Milan chegou ao gol da vitória novamente com Rafael Leão, convertendo pênalti sofrido por Giménez.
