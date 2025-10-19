InícioEsportes
FUTEBOL ITALIANO

Milan vira para cima da Fiorentina e assume a liderança do Italiano

Rafael Leão foi o grande nome da partida, com dois gols marcados. Gosens descontou

Com o resultado, o Milan chegou a 16 pontos, subindo para a primeira colocação do Italiano. A Fiorentina segue em 18º, abrindo a zona do rebaixamento, com apenas três - (crédito: Foto: Divulgação / Milan)
Com o resultado, o Milan chegou a 16 pontos, subindo para a primeira colocação do Italiano. A Fiorentina segue em 18º, abrindo a zona do rebaixamento, com apenas três - (crédito: Foto: Divulgação / Milan)

O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo (19), o Rossonero fez 2 x 1 sobre a Fiorentina, de virada, no San Siro, pela sétima rodada do Calcio. Rafael Leão foi o grande nome da partida, com dois gols marcados. Gosens descontou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com o resultado, o Milan chegou a 16 pontos, subindo para a primeira colocação do Italiano. A Fiorentina segue em 18º, abrindo a zona do rebaixamento, com apenas três. O Rossonero volta a campo na próxima sexta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), quando recebe o Pisa, pela oitava rodada da competição. Já a Fiorentina encara o Bologna no domingo (26), às 14h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Milan teve mais posse de bola durante todo o jogo, mas tinha dificuldade de criar boas chances. No entanto, passou perto de abrir o placar com Pavlovic, que finalizou para fora e desperdiçou grande chance.

Na etapa final, a Fiorentina abriu o placar aos dez minutos, com Gosens. No entanto, a vantagem não durou muito tempo. Afinal, Rafael Leão finalizou de longe e fez um golaço. O Rossonero teve a chance de virar com Santiago Giménez, que parou no goleiro De Gea.

Contudo, o Milan chegou ao gol da vitória novamente com Rafael Leão, convertendo pênalti sofrido por Giménez.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/10/2025 19:28
    SIGA
    x