Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo cola no Palmeiras

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou, neste fim de semana, sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, com um triunfo por 3 a 2 no confronto direto com o Palmeiras, no Maracanã, o Flamengo praticamente igualou as chances de erguer a taça e mostrou que a reta final da competição tende a ser emocionante.



Nesse sentido, antes do duelo, o Alviverde tinha 69.0% de chance de ficar com o caneco contra 25.1% do Rubro-Negro. Só que agora a diferença percentual é mínima, visto que ambos somam 61 pontos, com 28 partidas disputadas até aqui.

Chances de título

Palmeiras – 48.6%

Flamengo – 48.3%

Cruzeiro – 2.8%

Mirassol- 0.24%

Bahia – 0.0022%

Botafogo – 0.0022%

Fluminense – 0.004%

Rumo à Liberta-2026

Para a Libertadores de 2026, o Departamento considera, até o momento, os seis primeiros colocados como virtuais classificados, pois são essas as vagas atualmente garantidas ao Brasil. Com esta base, Palmeiras e Flamengo já estão com 100% de chance de classificação. O Cruzeiro, por sua vez, também aparece como praticamente garantido no torneio continental em 2026, visto que restam apenas dez rodadas.

Dessa forma, a principal disputa se concentra nas vagas restantes. Isso porque o Mirassol, a surpresa do campeonato, está bem próximo de carimbar a vaga inédita em sua história. Assim, Bahia e Botafogo aumentaram sus chances na rodada, com os triunfos sobre Grêmio e Ceará, respectivamente.

Além disso, os arquirrivais Fluminense e Vasco, que se enfrentam agora e em dezembro pela semifinal da Copa do Brasil, tentam se aproximar do G6. Afinal, as equipes cariocas podem aproveitar possíveis novas vagas na reta final.

Palmeiras – Já classificado

Flamengo – Já classificado

Cruzeiro – 99.88%

Mirassol – 96.2%

Bahia – 82.0%

Botafogo – 62.5%

Fluminense – 38.7%

Vasco – 5.7%

São Paulo – 4.4%

Bragantino -4.1%

Internacional – 2.2%

Grêmio – 1.5%

Corinthians – 1.4%

Ceará – 1.1%

Vasco da Gama – 3.3%

Corinthians – 2.8%

Santos – 0.48%

Atlético – 0.45%

Vitória – 0.005%

Na briga para não cair

Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Botafogo não têm qualquer risco de rebaixamento. Nesse sentido, Fluminense, São Paulo, Vasco e Bragantino também estão bem próximos de se garantirem na elite do futebol nacional em 2026. Por outro lado, o maior risco é do Sport, com 99.80%, enquanto Juventude, com 94.0% e Fortaleza, com 90.4%, também aumentaram seus riscos. Primeiro fora do Z4, o Santos tem 16.4%, enquanto o Vitória, que está entre os quatro, soma 67.9%.

Risco de rebaixamento

Sport – 99.8%

Juventude – 94.0%

Fortaleza – 90.4%

Vitória – 67.9%

Santos – 16.4%

Atlético – 10.2%

Ceará – 5.3%

Internacional – 4.4%

Corinthians – 4.0%

Grêmio – 3.0%

Bragantino – 2.0%

São Paulo – 1.3%

Vasco da Gama – 1.3%

Fluminense- 0.011%