Cruzeiro fica perto de conquistar vaga para Libertadores

O Cruzeiro quebrou uma série negativa no Brasileirão após vencer o Fortaleza neste sábado (18) por 1 a 0, no Mineirão. Dessa maneira, ficou ainda mais perto de conquistar uma vaga direta na próxima Libertadores. No entanto, os jogadores ainda acreditam na conquista do título nacional.

Antes de derrotar o Laion em casa, a Raposa vinha de derrota para o Vasco e empates contra Atlético, Flamengo e Sport. Os resultados adversos fizeram a equipe se distanciar da liderança da competição.

Com o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o Cruzeiro reduzirá a diferença para, ao menos, um deles. Os paulistas lideram com 61, enquanto os cariocas têm 58. O time do técnico Leonardo Jardim alcançou 56 com o triunfo sobre o Fortaleza.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá a chance de reduzir ainda mais essa diferença. Afinal, visita o Palmeiras, no Allianz Parque. Diante da proximidade do confronto, o zagueiro Villalba afirmou que os mineiros seguem na briga pelo título.

"Enquanto houver chances matemáticas, vamos seguir brigando. Temos nove jogos ainda, as coisas podem acontecer. Seguimos focados no trabalho. Voltamos a ganhar, vamos ver o que vai acontecer (em Flamengo x Palmeiras), descansar e depois preparar para buscar um resultado importante", destacou.

Vaga na Libertadores mais perto para o Cruzeiro

Em relação à vaga para a Libertadores, o Cruzeiro deu um passo importante. Afinal, a diferença para o Botafogo, quinto colocado, subiu para 13 pontos. O Cabuloso aumentou para 15 a vantagem sobre o Fluminense, primeiro clube fora do G6 do Brasileirão. Os dois rivais ainda encaram na rodada Ceará e Vasco, respectivamente.

Desde que o Brasileirão passou a ser disputado em pontos corridos com 20 equipes, em 2005, em apenas três vezes um time que chegou a 60 pontos não conquistou vaga na Libertadores. Assim, o Cruzeiro está a quatro de atingir a pontuação.







