Arrascaeta relata tentativa de assalto após vitória do Flamengo no Maracanã

Apesar da vitória maiúscula do Flamengo sobre o Palmeiras, por 3 a 2, a noite de domingo (19/10) não terminou com clima de festa para De Arrascaeta. O camisa 10, autor de um dos gols do triunfo, relatou ter sido alvo de uma tentativa de assalto ao deixar o Maracanã, acompanhado de familiares.

"7 anos de Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem", escreveu o jogador no X logo após o ocorrido.

Segundo relatos, o caso aconteceu pouco depois da partida, em via próxima ao estádio. Não houve feridos, e o atleta tranquilizou os seguidores ao confirmar que todos estavam seguros.

Atuação de destaque

Antes do susto, Arrascaeta teve papel determinante dentro de campo. O camisa 14 abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, finalizando com precisão após assistência de Pedro. O uruguaio participou ativamente da criação ofensiva e foi um dos destaques do time no confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Com o gol desta tarde, o meia se igualou a Kaio Jorge na artilharia da competição, com 15 tentos em 28 partidas disputadas. O camisa 10 ainda lidera o ranking de assistências, com 11 passes decisivos.

Na régua da temporada, fica ainda mais impactante. Isso porque o camisa 10 soma 20 gols e 25 assistências em 51 jogos pelo clube. Trata-se da sua fase mais produtiva no futebol brasileiro desde que chegou ao clube, em 2019.

"Primeiramente, feliz pelo clima que se criou, a conexão com o torcedor que jogou junto hoje. Esse é um grande papel e a gente sai feliz porque, para nós, era uma final. Como falei, agora nos restam mais dez finais, acredito que são. Cada jogo é muito importante", disse o 10 na saída de campo.

Calendário do Flamengo

O triunfo deixou o Rubro-Negro empatado em pontos com o Alviverde, ambos com 61, mas em desvantagem pelo critério de desempate. A boa fase no Brasileirão pode servir de gás para o próximo compromisso, o mais importante da temporada até aqui: semifinal de Libertadores.

A equipe volta a campo na quarta-feira (22/10), às 21h30, quando enfrenta o Racing, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores.

