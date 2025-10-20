Marrocos surpreende Argentina e fatura inédito título da Copa do Mundo Sub-20

Neste domingo (19), Marrocos escreveu um capítulo histórico no futebol ao conquistar pela primeira vez a Copa do Mundo Sub-20. Com atuação decisiva de Yassir Zabiri, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, os marroquinos levantaram o troféu no Estádio de Jacarta, na Indonésia. Desse modo, marcam um feito inédito para o futebol africano e árabe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com o título, portanto, Marrocos se torna o primeiro país árabe a vencer o Mundial Sub-20, reforçando o crescimento do futebol nacional, que já havia surpreendido o mundo ao chegar à semifinal da Copa do Mundo de 2022. Zabiri, herói da final, entra definitivamente para a história do esporte marroquino.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O jogo
Houve intensidade do começo ao fim e de ambos os lados. Logo aos cinco minutos, Zabiri foi derrubado pelo goleiro argentino na entrada da área. Após revisão do VAR, o árbitro de campo confirmou a infração, e o próprio camisa 21 cobrou com precisão no ângulo para abrir o placar. A torcida marroquina explodiu em festa, que só aumentaria minutos depois.
Ainda na primeira etapa, Maamma puxou contra-ataque pela direita, driblou dois marcadores e cruzou rasteiro para Zabiri, que apareceu livre e finalizou de primeira para ampliar a vantagem.
Na volta do intervalo, a Argentina tentou reagir, mas encontrou uma defesa marroquina sólida e bem postada, além de boas defesas do goleiro Benrhozil. Com maturidade e controle, Marrocos segurou o resultado até o apito final e confirmou uma conquista histórica.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Saiba Mais
- Esportes CBF expõe áudios do VAR em lances que Palmeiras contesta pênaltis
- Esportes Manchester United surpreende, vence o Liverpool em Anfield e sobe na tabela da Premier League
- Esportes Cruzeiro fica perto de conquistar vaga para Libertadores
- Esportes Milan vira para cima da Fiorentina e assume a liderança do Italiano
- Esportes Arrascaeta exalta torcida do Flamengo em "final" contra Palmeiras
- Esportes Flamengo terá dois desfalques para a próxima rodada do Brasileirão
- Esportes Dupla Arrasca-Pedro decide e Flamengo vence duelo de líderes com o Palmeiras