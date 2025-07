Projeto de vôlei de BBTS e Giovane beneficiará adolescentes do DF

Um projeto de vôlei voltado para a formação de atletas de alto rendimento beneficiará adolescentes de até 17 anos no Distrito Federal. É o Vôlei BSB TEC, fruto de uma parceria entre o Instituto Giovane Gávio, bicampeão olímpico de vôlei, e a BB Tecnologia e Serviços (BBTS). Além do treinamento esportivo, os jovens receberão capacitação tecnológica.

O projeto prevê treinamentos diários, equipe técnica multidisciplinar e estrutura de alto nível. A seleção dos atletas será feita por meio de chamamento público, com avaliações físicas, técnicas e médicas. O objetivo é formar uma equipe de base masculina com foco inicial na categoria Sub-17, pronta para competir em campeonatos, a exemplo da Taça Paraná, prevista para outubro.

“Apesar da grande aceitação popular da modalidade, da boa infraestrutura disponível em clubes e instituições de ensino, e da atuação da Federação local em competições escolares e regionais, há uma lacuna crítica na profissionalização e na manutenção de talentos na faixa etária de transição entre a iniciação esportiva e a alta performance”, diz Giovane, idealizador do projeto.

“Muitos jovens atletas promissores do Distrito Federal acabam migrando para outros estados, como Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro, em busca de oportunidades mais sólidas em equipes de base profissionalizadas. Essa evasão de talentos se dá pela ausência de um programa local que una estrutura técnica, acompanhamento multidisciplinar, rotina competitiva e formação educacional de qualidade. O Vôlei BSB Tec é uma resposta a essa realidade”, completa o bicampeão olímpico.

Os eixos da iniciativa

Eixo Voleibol: Treinamento diário na AABB Brasília, participação em competições oficiais e acompanhamento de equipe técnica composta por treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas e analistas. O calendário seguirá as diretrizes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e federações regionais.

Eixo Educação: Capacitação tecnológica por meio de curso teórico e prático, com foco em hiperautomação, com início neste segundo semestre de 2025. As aulas serão na sede da BBTS, na 508 Norte, e ministrado por especialistas da própria empresa.

“A união entre o esporte e a tecnologia é uma combinação importante para formar jovens mais preparados, disciplinados e conectados com o futuro. Foi exatamente isso que pensamos ao apoiar esse projeto. São iniciativas que ampliam horizontes e criam oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, diz Gustavo José, diretor de tecnologia e serviços da BBTS.

Ao término de cada ciclo anual, espera-se que os atletas apresentem evolução significativa em seus fundamentos técnicos e na compreensão tática do jogo, aliados à consolidação de valores essenciais como disciplina, trabalho em equipe, responsabilidade e resiliência.

O projeto visa formar não apenas atletas capazes de competir em alto nível, mas também jovens preparados para os desafios da vida pessoal e profissional, tendo o esporte e a educação como alicerces para o seu desenvolvimento integral.