Os highlanders: NBA começa com três astros em ação há no mínimo 20 anos

LUCAS ALARCÃO
A temporada 2025/26 da National Basketball Association (NBA) começa nesta terça-feira com Lebron James (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Los Angeles Clippers) e Kyle Lowry (Philadelphia 76ers) driblando não somente os adversários, mas o tempo. Com mais de duas décadas na liga, o trio traz consigo uma marca histórica: pela primeira vez, a NBA inicia uma edição com três jogadores com 20 anos de carreira profissional.
Eles caminham entre placas de recordes e memórias de quem revisita a própria biografia em tempo real. Não é só longevidade, é resistência, e uma espécie de poesia que só o tempo sabe escrever. Lebron dispensa apresentações. É dono de um protagonismo que intimida gerações mais novas. Chris Paul, um maestro que transformou o passe em arte. Kyle Lowry pode falar mais alto. O jogo dele é silencioso e todo mundo precisa ouvir.
Atingir a marca mítica de 20 anos de NBA não é um feito individual. Trata-se de uma era de quem aprendeu a conviver com o tempo sem temê-lo. Atrás deles, há outras figuras próximas desse feito. Kevin Durant, por exemplo, ultrapassou os 17 anos de liga. Os arremessos ainda têm a mesma poesia mecânica do garoto que aterrissou em Seattle.
Russell Westbrook e James Harden, com uma década e meia de liga cada um, sobrevivem a um jogo que exige cada vez mais do corpo. O trio de ouro de Oklahoma formado por Durant, Harden e Westbrook escreveu histórias ainda garotos. Hoje, caminham entre os imortais na NBA.
A liga começa em ritmo de reverência aos atuais campeões. O jovem time do Oklahoma City Thunder (OKC) receberá os anéis da conquista na temporada 2024/2025. Ironicamente, em uma temporada em que a idade se torna símbolo de grandeza, o rosto é da juventude. Shai Gilgeous-Alexander, armador do OKC e atual MVP, com 27 anos, caminha rumo à sétima participação.
A franquia de Oklahoma inicia a defesa do título guiada por um objetivo: o bicampeonato em anos consecutivos. Isso não ocorre há uma década. Apesar do desafio, o OKC é o favorito ao título devido à juventude e o repertório no elenco. O Thunder estreia hoje, às 20h30, contra o Houston Rockets, outra franquia da Conferência Oeste cotada a brigar pelo título. Segunda colocada da temporada regular passada, a equipe texana consolida o status de favorita com a contratação do astro Kevin Durant.
Oeste
Hoje, Warriors e Lakers se enfrentam como se já estivéssemos nos playoffs. Os dois gigantes correm por fora na caça ao título, mas carregam nos ombros o peso de quem já reinou. O tempo ensinou ao mundo do basquete uma lição básica: jamais subestime Lebron James e Stephen Curry. Ambos sabem: em um dia não tão distante, a carreira chegará ao fim. Bron está fora das primeiras três semanas devido a uma lesão do ciático.
No Oeste, o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, eleito três vezes MVP, merece respeito. O time dele é profundo e orbita ao redor dele. As chegadas de Cam Johnson e Tim Hardaway aumentam a possibilidade de concorrer ao título. Seguindo no Oeste, não se pode deixar de lado o Minnesota Timberwolves. A franquia foi finalista da conferência em dois anos consecutivos, busca a primeira final e confia no talento de Anthony Edwards, um dos melhores jogadores da atualidade.
Leste
O favorito ao título na outra banda dos Estados Unidos é o Cleveland Cavaliers. A equipe foi primeira colocada da conferência na temporada regular passada, contudo, decepcionou nos playoffs e foi eliminada pelo Indiana Pacers na semifinal da temporada.
Nesta edição da liga, o time manteve o elenco na tentativa de lutar pelo título. É preciso aprender com os erros da temporada passada. Outro candidato é o New York Knicks. Finalista do Leste na versão anterior, a franquia ostenta a dupla Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.
Orlando Magic e Atlanta Hawks correm por fora. A trupe da Flórida adquiriu Desmond Bane em troca com o Memphis Grizzlies. Se Banchero e Franz Wagner estiverem saudáveis, a equipe se coloca entre as favoritas. Os Hawks se movimentaram bem na offseason e adquiriram peças importantes como Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker. A permanência de Trae Young no plantel também é muito relevante.
Quem transmite
ESPN, Disney , Amazon Prime, além do League Pass.
Favoritos Oeste
- Oklahoma City Thunder
- Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lurguentz Dort, Jalen Willians, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein
- Títulos: 2
- 2024/25: Campeão
- Houston Rockets
- Time titular: Reed Sheppard, Amem Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun
- Títulos: 2
- 2024/25: Primeira rodada
- Denver Nuggets
- Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic
- Títulos: 1
- 2024/25: Semi de conferência
- Minnesota Timberwolves
- Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
- Títulos: Nenhum
- 2024/25: Final de conferência
- Golden States Warriors
- Time titular: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler ,
- Títulos: 7
- 2024/25: Semifinal de conferência
- Los Angeles Lakers
- Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton
- Títulos: 17
- 2024/25: Primeira rodada
- Dallas Mavericks
- Time titular: D`angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis e Dereck Lively II
- Títulos: 1
- 2024/25: Play-in (10)
- Memphis Grizzlies
- Time titular: Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Jock Landale
- Títulos: Nenhum
- 2024/25: Primeira rodada
Também estão no páreo pelo acesso aos playoffs:
- Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Utah Jazz
Favoritos Leste
- Cleveland Cavaliers
- Time titular: Darius Garland, Donovan Mitchell, De`Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen
- Títulos: 1
- 2024/25: Semifinal de conferência
- New York Knicks
- Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson
- Títulos: 2
- 2024/25: Final de conferência
- Atlanta Hawks
- Time titular: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis
- Títulos: 1
- 2024/25: Play-in (9)
- Orlando Magic
- Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.
- Títulos: Nenhum
- 2024/25: Primeira rodada
- Milwaukee Bucks
- Time titular: Kevin Potter Jr, Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo e Myles Turner
- Títulos: 2
- 2024/25: Primeira fase
- Miami Heat
- Time titular: Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Higgins, Bam Adebayo e Kel`el Ware
- Títulos: 3
- 2024/25: Primeira rodada
- Indiana Pacers
- Time titular: Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Isaiah Jackson
- Títulos: Nenhum
- 2024/25: Vice-campeão
- Boston Celtics
- Time titular: Derrick White, Anfeern Simons, Jaylen Brown, Sam Hauser e Neemias Queta
- Títulos: 18
- 2024/25: Semifinal de conferência
Também estão no páreo pelo acesso aos playoffs:
- Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Toronto Raptors e Washington Wizards.
