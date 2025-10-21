Os highlanders: NBA começa com três astros em ação há no mínimo 20 anos

Chris Paul (Clippers), LeBron James (Lakers) e Kyle Lowry (7aes): primeira vez que a NBA começa uma temporada com três jogadores ativos colecionando no mínimo 20 anos de liga - (crédito: Montagem com auxílio de IA/Gemini)

LUCAS ALARCÃO*

A temporada 2025/26 da National Basketball Association (NBA) começa nesta terça-feira com Lebron James (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Los Angeles Clippers) e Kyle Lowry (Philadelphia 76ers) driblando não somente os adversários, mas o tempo. Com mais de duas décadas na liga, o trio traz consigo uma marca histórica: pela primeira vez, a NBA inicia uma edição com três jogadores com 20 anos de carreira profissional.

Eles caminham entre placas de recordes e memórias de quem revisita a própria biografia em tempo real. Não é só longevidade, é resistência, e uma espécie de poesia que só o tempo sabe escrever. Lebron dispensa apresentações. É dono de um protagonismo que intimida gerações mais novas. Chris Paul, um maestro que transformou o passe em arte. Kyle Lowry pode falar mais alto. O jogo dele é silencioso e todo mundo precisa ouvir.

Atingir a marca mítica de 20 anos de NBA não é um feito individual. Trata-se de uma era de quem aprendeu a conviver com o tempo sem temê-lo. Atrás deles, há outras figuras próximas desse feito. Kevin Durant, por exemplo, ultrapassou os 17 anos de liga. Os arremessos ainda têm a mesma poesia mecânica do garoto que aterrissou em Seattle.

Russell Westbrook e James Harden, com uma década e meia de liga cada um, sobrevivem a um jogo que exige cada vez mais do corpo. O trio de ouro de Oklahoma formado por Durant, Harden e Westbrook escreveu histórias ainda garotos. Hoje, caminham entre os imortais na NBA.

A liga começa em ritmo de reverência aos atuais campeões. O jovem time do Oklahoma City Thunder (OKC) receberá os anéis da conquista na temporada 2024/2025. Ironicamente, em uma temporada em que a idade se torna símbolo de grandeza, o rosto é da juventude. Shai Gilgeous-Alexander, armador do OKC e atual MVP, com 27 anos, caminha rumo à sétima participação.

A franquia de Oklahoma inicia a defesa do título guiada por um objetivo: o bicampeonato em anos consecutivos. Isso não ocorre há uma década. Apesar do desafio, o OKC é o favorito ao título devido à juventude e o repertório no elenco. O Thunder estreia hoje, às 20h30, contra o Houston Rockets, outra franquia da Conferência Oeste cotada a brigar pelo título. Segunda colocada da temporada regular passada, a equipe texana consolida o status de favorita com a contratação do astro Kevin Durant.

Oeste

Hoje, Warriors e Lakers se enfrentam como se já estivéssemos nos playoffs. Os dois gigantes correm por fora na caça ao título, mas carregam nos ombros o peso de quem já reinou. O tempo ensinou ao mundo do basquete uma lição básica: jamais subestime Lebron James e Stephen Curry. Ambos sabem: em um dia não tão distante, a carreira chegará ao fim. Bron está fora das primeiras três semanas devido a uma lesão do ciático.

No Oeste, o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, eleito três vezes MVP, merece respeito. O time dele é profundo e orbita ao redor dele. As chegadas de Cam Johnson e Tim Hardaway aumentam a possibilidade de concorrer ao título. Seguindo no Oeste, não se pode deixar de lado o Minnesota Timberwolves. A franquia foi finalista da conferência em dois anos consecutivos, busca a primeira final e confia no talento de Anthony Edwards, um dos melhores jogadores da atualidade.

Leste

O favorito ao título na outra banda dos Estados Unidos é o Cleveland Cavaliers. A equipe foi primeira colocada da conferência na temporada regular passada, contudo, decepcionou nos playoffs e foi eliminada pelo Indiana Pacers na semifinal da temporada.

Nesta edição da liga, o time manteve o elenco na tentativa de lutar pelo título. É preciso aprender com os erros da temporada passada. Outro candidato é o New York Knicks. Finalista do Leste na versão anterior, a franquia ostenta a dupla Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

Orlando Magic e Atlanta Hawks correm por fora. A trupe da Flórida adquiriu Desmond Bane em troca com o Memphis Grizzlies. Se Banchero e Franz Wagner estiverem saudáveis, a equipe se coloca entre as favoritas. Os Hawks se movimentaram bem na offseason e adquiriram peças importantes como Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker. A permanência de Trae Young no plantel também é muito relevante.

Quem transmite

ESPN, Disney , Amazon Prime, além do League Pass.

Favoritos Oeste

Oklahoma City Thunder

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lurguentz Dort, Jalen Willians, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Shai Gilgeous-Alexander, Lurguentz Dort, Jalen Willians, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein Títulos: 2

2 2024/25: Campeão

Houston Rockets

Time titular: Reed Sheppard, Amem Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Reed Sheppard, Amem Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun Títulos: 2

2 2024/25: Primeira rodada

Denver Nuggets

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic Títulos: 1

1 2024/25: Semi de conferência

Minnesota Timberwolves

Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert Títulos: Nenhum

Nenhum 2024/25: Final de conferência

Golden States Warriors

Time titular: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler ,

Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler , Títulos: 7

7 2024/25: Semifinal de conferência

Los Angeles Lakers

Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton Títulos: 17

17 2024/25: Primeira rodada

Dallas Mavericks

Time titular: D`angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis e Dereck Lively II

D`angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis e Dereck Lively II Títulos: 1

1 2024/25: Play-in (10)

Memphis Grizzlies

Time titular: Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Jock Landale

Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Jock Landale Títulos: Nenhum

Nenhum 2024/25: Primeira rodada



Também estão no páreo pelo acesso aos playoffs:

Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Utah Jazz

Favoritos Leste

Cleveland Cavaliers

Time titular: Darius Garland, Donovan Mitchell, De`Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen

Darius Garland, Donovan Mitchell, De`Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen Títulos: 1

1 2024/25: Semifinal de conferência

New York Knicks

Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson

Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson Títulos: 2

2 2024/25: Final de conferência

Atlanta Hawks

Time titular: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis

Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis Títulos: 1

1 2024/25: Play-in (9)

Orlando Magic

Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr. Títulos: Nenhum

Nenhum 2024/25: Primeira rodada

Milwaukee Bucks

Time titular: Kevin Potter Jr, Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo e Myles Turner

Kevin Potter Jr, Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo e Myles Turner Títulos: 2

2 2024/25: Primeira fase

Miami Heat

Time titular: Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Higgins, Bam Adebayo e Kel`el Ware

Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Higgins, Bam Adebayo e Kel`el Ware Títulos: 3

3 2024/25: Primeira rodada

Indiana Pacers

Time titular: Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Isaiah Jackson

Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Isaiah Jackson Títulos: Nenhum

Nenhum 2024/25: Vice-campeão

Boston Celtics

Time titular: Derrick White, Anfeern Simons, Jaylen Brown, Sam Hauser e Neemias Queta

Derrick White, Anfeern Simons, Jaylen Brown, Sam Hauser e Neemias Queta Títulos: 18

18 2024/25: Semifinal de conferência



Também estão no páreo pelo acesso aos playoffs:

Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Toronto Raptors e Washington Wizards.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

