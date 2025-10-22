Brasília abre nova temporada do NBB em casa contra o Osasco

Por Lucas Alarcão*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Brasília Basquete estreia, nesta quarta-feira (22/10), na edição 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB), contra o Osasco. A bola sobe às 20h15 no Ginásio Nilson Nelson para o início da caça ao tetra do time do Distrito Federal na competição nacional.

Na última edição, o Brasília quebrou o jejum de seis anos e voltou a disputar o mata-mata da competição. Reencontrou os playoffs como quem reencontra um velho amor. A jornada, porém, terminou nas oitavas, com a queda diante do São Paulo. Em meio à expectativa da estreia, o técnico do Brasília, Dedé Barbosa, afirma que o grande sonho é dar mais um título à Brasília.

"Quero ganhar por Brasília. Simples assim. É uma franquia que foi vencedora lá atrás, com outros técnicos, outros jogadores. Não podemos ficar presos ao que foi. Temos de ver o que é a nossa realidade agora, o presente", discursa o dono da prancheta desde maio de 2022.

O Brasília reformulou o elenco e anunciou seis novos jogadores: o armador Corvalan, o pivô Brunão, os ala-armadores Crescenzi e Buiu, o pivô Carbonari e o ala-pivô Paulichi. A diretoria também aposta na manutenção de peças importantes, como o ala-armador Von Haydin, o ala Pedro e o armador Lucas. A mescla entre renovação e continuidade foi pensada para o entrosamento e a evolução coletiva. Segundo o técnico Dedé, o elenco desta temporada foi montado visando garantir uma química entre os jogadores.

"Tentamos manter, pelo menos, alguns jogadores que acreditamos ter potencial para entregar mais e pegamos outros jogadores que jogaram juntos em outras equipes ou nas categorias de base. Assim, temos uma química maior em quadra entre os jogadores", analisou o treinador.

Ansiedade da estreia

O primeiro desafio será diante do Osasco, equipe que estreou no último domingo, e foi derrotado por 105 x 60 pelo Franca. Do lado do Brasília, o clima é de confiança e ansiedade positiva. Entre os estreantes do time está o norte-americano Kevin Crescenzi, armador que desembarcou na capital cercado de boas expectativas. O jogador conta estar impressionado com o ambiente no elenco.

"Eu me surpreendi muito com a energia do time, está bem legal, a expectativa está bem alta, vai demorar um pouco para encaixar, todo mundo está se conhecendo, mas acho que, ao longo da temporada, vamos nos conectando, e a química vai melhorando. Será algo bem diferente, e tomara que com muitas vitórias", torce Crescenzi. Para a temporada 2025/2026, o quinteto inicial do Brasília deverá ser: Crescenzi, Corvalan, Brunão, Paulichi e Von Haydin

Fator casa

Antes de sair para a primeira viagem, marcada para 5 de novembro, contra o Caxias do Sul, o Brasília fará mais três partidas seguidas no Ginásio Nilson Nelson, os adversários serão: Rio Claro (25/10), Paulistano (30/10) e Pinheiros (1/11). O elenco sabe o peso do apoio das arquibancadas neste início de trajetória.

"Às vezes, quando as coisas não estão acontecendo, o apoio da torcida faz o atleta dar aqueles 200%, aquele a mais. A torcida é fundamental para nós, esperamos sempre colocar bastante público aqui para conseguirmos as vitórias dentro de casa" profetiza o ala Pedro.

Com elenco renovado, ambição redobrada e uma torcida que promete empurrar o time desde o primeiro minuto, o Brasília Basquete volta à quadra sonhando alto, e disposto a provar que a nova era pode ser tão vitoriosa quanto no passado. E a primeira batalha começa hoje.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini