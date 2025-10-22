STU National Street Finals movimenta o fim de semana em Brasília

Por Lucas Alarcão*

Brasília será palco da STU National Street Finals, competição que definirá os campeões da temporada. As provas serão realizadas neste sábado (25/10) e domingo (26/10), em uma pista construída no Parque da Cidade. A grande novidade é que o complexo ficará como legado na capital após o evento.

O acesso ao o público é gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos para os dois dias de competição no Parque da Cidade estão disponíveis na plataforma Zig Tickets. Cada pessoa pode retirar dois bilhetes.

Será a primeira vez que Brasília receberá uma etapa do Circuito Nacional. O STU National brindará campeões após passar por Criciúma (SC), Florianópolis e Curitiba. No feminino, a baiana Maria Almeida, de 18 anos, lidera o ranking. No masculino, o paulistano Gabryel Aguilar é o dono da primeira posição.

"Às vezes, paro para refletir e lembro que estou bem perto de me tornar campeã brasileira. Independentemente do resultado, estou feliz pelo meu desenvolvimento nesses anos", destacou Maria ao STU.

Gabryel competiu recentemente em Brasília. Esteve no SLS Brasília em julho, com Rayssa Leal, Felipe Gustavo e outras estrelas. "O que mais vale é andar e me divertir. Somos todos amigos na pista e queremos o melhor um para o outro. Tudo bem que é campeonato e tem título em jogo, mas vai levar quem colar as melhores manobras e mais levantar o público", ressaltou o paulista de 25 anos.

Além das categorias feminina e masculina, o STU National Street brindará o campeão da categoria para atletas com deficiência, o paraskate. A programação do evento começa com treinos livres para os competidores na quinta-feira. No dia seguinte, haverá o treinamento oficial. O sábado será de eliminatórias e semifinais. O último dia está reservado para mais semis, além de todas as finais e premiações. (LA*)

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini