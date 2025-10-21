João Fonseca x Jakub Mensik vale vaga às quartas no ATP 500 da Basileia

João Fonseca comemora o triunfo no início da campanha na Suíça. O desafio de hoje será contra adversário da República Tcheca pela segunda rodada - (crédito: Reprodução/Tennis TV/ATP Basel)

LUCAS ALARCÃO*

Depois de vencer o francês Giovanni Perricard, número 33 do mundo, por 2 sets a 0 nesta terça-feira na estreia no ATP 500 da Basileia, na Suíça, o brasileiro João Fonseca (46º) enfrentará o adversário da República Tcheca, Jakub Mensik (19), nas oitavas de final.

A partida será nesta quarta-feira, a partir das 14h10. O streaming Disney+ anuncia a transmissão. Fonseca e Mensik se enfrentaram no ano passado, no Next Gen ATP Finals, torneio para jovens de até 21 anos. O campeonato foi vencido pelo carioca.

"Acabei de vencer a primeira rodada aqui em Basel, estou muito feliz por estar nesta quadra histórica. Muito obrigado a esse esporte, à torcida brasileira e a todos que vieram torcer. Nos vemos em breve”, afirmou o tenista brasileiro em gravação para a conta oficial do ATP.

João Fonseca se recuperou da derrota sofrida na última semana, no ATP 250 de Bruxelas, no qual foi derrotado pelo holandes Botic van Zandschulp (82º). Com isso, o brasileiro caiu uma posição no ranking ATP de acordo com a atualização divulgada na última segunda-feira. Em Basel, Fonseca tem a oportunidade de voltar a subir no ranking.

O triunfo desta terça-feira não foi sobre qualquer adversário. Giovanni Perricard é o dono do saque mais veloz da história do tênis. O francês atingiu a marca em Wimbledon, depois de colocar a bola em jogo a 246 km/h. Para vencer a partida, o brasileiro teria de responderà altura aos serviços de adversário e não sofrer quebras no saque.

E assim ele fez. No primeiro set, os dois jovens tiveram um embate equilibrado, sem quebras. O set foi decidido no tie break. O brasileiro fez 7/6. No segundo, João Fonseca abriu vantagem ao quebrar o saque do adversário. Assim, confirmou a vitória com o placar de 6/3 na segunda parcial. A partida durou 1h26 e terminou em dois sets a zero para João.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima