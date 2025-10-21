Derrota aumenta bastante as chances de rebaixamento do Santos

Santos perde mais uma na Vila Belmiro e se complica no Brasileirão - (crédito: Raul Baretta/Santos)

O Santos perdeu para o Vitória por 1 a 0 na noite de segunda-feira (20), em plena Vila Belmiro, e voltou a se complicar no Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o clube paulista com 31 pontos e colocou ainda mais pressão na luta contra o rebaixamento.

Apesar de permanecer fora do Z4, o Peixe tem a mesma pontuação do time baiano e só se mantém na 16ª colocação pelos critérios de desempate.

Com o tropeço em casa, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda vive novo momento de instabilidade. A expectativa era de uma reação em sua arena, mas a atuação apagada diante da torcida gerou frustração e ampliou as preocupações da comissão técnica e diretoria.

Probabilidades aumentam com resultado negativo

Antes da rodada, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicava 13,9% de chances de rebaixamento para o Santos. Após o revés diante do Vitória, esse número saltou para 34,8%. O rubro-negro baiano, por sua vez, viu sua probabilidade de queda cair de 81,5% para 44,6%.

A vitória fora de casa deu novo fôlego ao Vitória, que ainda ocupa a 17ª colocação, mas agora está colado no Santos em número de pontos. A diferença entre os clubes está no número de vitórias, onde o time paulista ainda leva vantagem.

Situação no campeonato e panorama geral

A briga contra a degola segue intensa na reta final do Brasileirão. Além de Santos e Vitória, outras equipes vivem cenários de risco.

Segundo a UFMG, os clubes com maiores chances de rebaixamento no momento são Sport (99,7%), Fortaleza (90,4%) e Juventude (89,4%). Ainda aparecem na lista o Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%) e Internacional (5,5%).

Corinthians, Bragantino, Grêmio e São Paulo aparecem com índices inferiores a 6%, enquanto Vasco, Fluminense e outros têm probabilidades próximas de zero.