"Denúncia" de Zagallo sobre filhos intensifica briga por herança

O ex-jogador e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 05 de janeiro de 2024, deixou registrado em seu testamento um desabafo que tem servido atualmente como elemento central na disputa judicial entre seus quatro filhos. Isso porque um vídeo apresentado recentemente à Justiça pode alterar o rumo do processo de herança deixado pelo ídolo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O tetracampeão mundial nomeou o caçula, Mário César, como principal herdeiro de seus bens, em uma decisão contestada pelos outros três filhos — Marília Emília, Paulo Jorge e Maria Cristina. No entanto, no vídeo em questão, o Velho Lobo aparece criticando duramente os herdeiros mais velhos e defendendo sua escolha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No registro, o Velho Lobo aparece consciente e lúcido durante a formalização do testamento. O tetracampeão afirma que "infelizmente, os três filhos não valem nada", acusando-os de se preocuparem apenas com dinheiro.

Ele prossegue seu relato com uma denúncia que o trio estaria tentando declará-lo incapaz. "Estão fazendo um processo contra a minha pessoa. Dizem por ai que sou demente", desabafa no vídeo.

Declarações de Zagallo

O vídeo, divulgado pela ‘Veja’, mostra que o Velho Lobo estava na presença de uma tabeliã durante o procedimento de elaboração do testamento. O ex-Flamengo corrige a profissional em dado momento do desabado, logo após ela confundir-se entre os nomes dos filhos.

"Mário César, isso eu sei. Não estou demente", respondeu irritado com o questionamento à sua sanidade.

Visivelmente magoado, segundo consta, o tetracampeão reforça que apenas o caçula se mantinha próximo e prestativo em seus últimos anos de vida. "Ele fez tudo de interesse para mim", afirmou. Na sequência, acrescentou: "Daqui para frente não quero vê-los", referindo-se aos mais velhos.

"O dinheiro é meu, posso fazer o que bem quiser dele", concluiu.

As declarações contrastam diretamente com o argumento apresentado por Marília, Paulo Jorge e Maria Cristina em contestação. O trio sustenta que Mário César isolou o pai e manipulou sua decisão no período final de vida.

Já a defesa do caçula alega que o vídeo comprova plena lucidez do pai ao redigir o testamento.

A divisão da herança

O documento, lavrado em cartório, confirma que Mário César receberia 50% de toda a herança. Nesse contexto, os outros 50% ficariam divididos igualmente entre os quatro filhos — 12,5% para cada um, conforme a legislação brasileira.

O cenário concedia, portanto, 62,5% do patrimônio deixado pelo Velho Lobo ao caçula. Mas o desentendimento familiar se inicia a partir da morte de Alcina de Castro Zagallo, esposa do ex-técnico.

Depois da morte da mãe, os mais velhos teriam tentado anular o testamento deixado por ela. O Velho Lobo, à época, interpretou o ato como tentativa de retirá-lo dos direitos aos bens da esposa e rompeu o relacionamento com o trio.

Os últimos anos de Zagallo

Em seus últimos anos, o tetracampeão viveu de forma reservada no Rio de Janeiro e acompanhado especialmente por Mário César. Amigos próximos relatam que o ex-técnico sentia-se traído pelos filhos mais velhos, mas que procurava evitar conflitos públicos.

Mesmo assim, a tensão entre os herdeiros se tornou conhecida no círculo familiar, e o testamento confirmou o distanciamento acentuado com a morte de Alcina.

Zagallo morreu às 23h41 do dia 05 de janeiro de 2024, aos 92 anos, no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele teve falência múltipla dos órgãos, decorrente de comorbidades. Velho Lobo gravou seu nome no futebol como primeiro homem da história a conquistar quatro Copas do Mundo, duas como atleta e duas como treinador e coordenador técnico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.