Lehi, André Will e Kamilla são os anfitriões das finais do STU no DF

Para André Will, nenhuma experiência no mundo do skate se compara ao privilégio de competir em casa

Em julho, o Distrito Federal entrou no mapa do skate mundial ao abrir a Esplanada dos Ministérios para o SLS Brasília, o inédito evento do Circuito Mundial da Street League Skateboarding, com Rayssa Leal e companhia. Um dos grandes influenciadores foi Felipe Gustavo, atleta criado no Guará, lapidado no Setor Bancário Sul e presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e Paris-2024. O sucesso dele com o título e da etapa com grande adesão do público ajudou na chegada de outra nobre disputa: STU National Street Finals, neste sábado (25/10) e domingo (26/10), no Parque da Cidade. A reunião dos principais nomes do cenário nacional vale título e, claro, tem pratas da casa em ação.

O STU National Street Finals terá três categorias. A capital federal só não será representada na categoria paraskate, para pessoas com deficiência. No street masculino, os anfitriões são Lehi Leite e André Will. Lehi foi bastante elogiado pelo olímpico Felipe Gustavo. Para ele, ser do quadradinho é um privilégio. "A arquitetura da cidade é excelente e nos fornece um monte de picos. A maioria das pessoas nem sabe nada sobre isso, mas a cena do skate aqui é grande e está ficando ainda maior: há bons skatistas, marcas, produtores de vídeo e fotógrafos e novas skateparks", destacou, em entrevista ao site da Red Bull.

Aos 29 anos, André Will acumula experiência de diversas edições do Circuito Nacional. No entanto, nada se compara à oportunidade de competir em casa. Trata-se da realização de um sonho do garoto que ganhou dos pais o primeiro skate, aos 10 anos. "Este momento tem vários significados e impactos positivos. É uma nova pista com estrutura de primeira e formato profissional, bem localizado, próximo ao centro de Brasília. Vai movimentar demais a cena local, incentivando novos skatistas e futuras gerações, motivando o retorno de nomes experientes. E tudo vai se refletir também no mercado local, com as skateshops voltando a ganhar força. O futuro do skate em Brasília terá um novo rumo", profetiza o talento criado no Riacho Fundo I.

Competir profissionalmente no Parque da Cidade resgata memórias de André Will. Aos 10 anos, ganhou um skate dos pais e levou a modalidade para a vida. Uma das diversões na infância no Riacho Fundo era descer as ruas sentado sobre o shape do skate ou dentro de caixas de papelão.

Entre as mulheres, Kamilla Rocha, de 18 anos, é a dona do pedaço no Parque da Cidade. Ela nasceu em Goiânia, mas mudou-se para a capital federal aos 10 anos com a família. Inclusive, é federada pelo Distrito Federal. A história dela começou em 2019, quando foi presenteada no aniversário pela mãe com o primeiro skate. Até então, o "mundo" dela era outro, brincando com as amigas de patins.

"Competir em casa tem um peso diferente, sim, mas nas experiências que tive acabou sendo mais leve. A vibe é muito positiva, o público transmite uma energia boa, e isso muda tudo. A sensação é de acolhimento, como se realmente estivesse no meu lugar, cercada de pessoas que torcem de coração", discursa Kamilla, orgulhosa de fazer parte uma geração de mulheres talentosas do skate.

"É muito gratificante, porque eu nunca imaginaria viver algo assim, ainda com as condições que tive. Fazer parte dessa mudança me deixa emocionada e contente. Eu me sinto representando todas as meninas do DF que sonham em estar aqui também", celebra. Kamilla tem referências no esporte. Felipe Gustavo está na lista, mas outros conterrâneos, como Lehi Leite e André Will.

Kamilla, de 18 anos, é parte da geração de mulheres talentosas do skate

A baiana Maria Almeida lidera o ranking e tem como principais concorrentes pelo título Duda Ribeiro, Isabelly Ávila e Pâmela Rosa. Gabryel Aguilar puxa a fila dos homens. Ivan Monteiro, Marcelo Batista, Sebastian Simonetto são outros nomes do cenário.

Após passar por Criciúma (SC), Florianópolis e Curitiba, o STU National, principal circuito de skate do país, desembarca em Brasília pela primeira vez. O Parque da Cidade será o coração do skate street do país com uma pista que ficará como legado. O complexo receberá em breve estrutura para a modalidade park. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio da plataforma Zig Tickets (clique aqui para acessar). Cada pessoa pode retirar dois tíquetes.

A agenda do STU National Street Finals começa amanhã, com os treinos oficiais. No sábado, haverá eliminatórias e semifinais, com abertura dos portões às 12h. No domingo, a programação terá início às 10h. Serão coroados os campeões do paraskate street, street feminino e masculino.