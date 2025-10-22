Capital contrata herói do gol do título do Operário-MS no Estadual

João Villela chega ao Capital com a fama de ter marcado o gol do título do Operário no Campeonato do Mato Grosso do Sul nesta temporada - (crédito: Divulgação/Operário Futebol Clube)

Atual vice-campeão do Campeonato do Distrito Federal, o Capital contratou o primeiro reforço para o Candangão 2026. Autor do gol do título do tradicional Operário-MS contra o Ivinhema no Campeonato do Mato Grosso do Sul, o lateral João Villela, de 21 anos, vestirá a camisa tricolor na próxima temporada. Além do torneio local, o time disputará a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

Formado nas divisões de base da Inter de Limeira e do Guarani, em São Paulo, e no Goiás, João Villela virou jogador profissional recentemente. “Ele estreou neste ano e alcançou números surpreendentes. Além disso, tem características interessantes, como participação direta em gols e bom jogo aéreo”, descreve o diretor de futebol Marconi Ribeiro.

João Villela iniciou o ano disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Guarani. Balançou a rede duas vezes em duelos contra a Francana e o Atlético-MG. Na sequência, fechou com o Operário-MS e fez dois gols em exibições contra o Aquidauanense e o Ivinhema. Na Série D, foi às redes no duelo com o Goiatuba na fase de grupos. Acumulou 23 jogos e cinco gols na primeira temporada como atleta profissional.



Contratado no meio do ano, o técnico Fábio Brostel começa a formar o elenco para buscar o título inédito depois de o Capital amargar vices contra o Ceilândia e o Gama nas últimas duas edições do Candangão. O time também conta com o goleiro Luan Santos, o zagueiro Éder Lima e o meia Matheusinho. O Capital conhecerá a tabela do Candangão na próxima segunda-feira, quando a Federação de Futebol do DF realizará o arbitral da competição.