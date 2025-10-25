Brasília Vôlei visita Tijuca por primeira vitória na Superliga Feminina

Após a derrota na estreia, por 3 sets a 1 contra o Praia Clube, o Brasília Vôlei viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Tijuca neste sábado. às 16h, pela segunda rodada da Superliga Feminina. Apesar do deslize, o comandante Spencer Lee projetou os planos para a temporada 2025/2026 com a reformulação do elenco em investir no talento e lapidar as jogadoras mais jovens recém-chegadas ao time do DF.
No último ano, o Brasília Vôlei viveu os dois extremos no campeonato. O representante candango namorou com a vaga para os playoffs, o que não acontece desde a campanha de 2023/2024, quando foi eliminado pelo Praia Clube nas quartas de final. Na reta final da competição, por pouco, não enfrentou a dor do rebaixamento para a Superliga B. Neste ano, o desejo segue o mesmo: chegar ao mata-mata, mas o treinador mineiro prepara o grupo para o desafio com os pés no chão.
“O ano passado figuramos entre os oito, acabamos ficando em décimo, por algum momento a gente esteve na zona de rebaixamento. É importante dizer que, para essa temporada, do décimo primeiro colocado ao oitavo, estão todos na mesma prateleira. A nossa equipe briga para participar pela primeira vez do playoff nesses últimos anos e também briga para não cair para a Superliga B ao final da temporada”, pontuou Spencer Lee.
Com um grupo limitado financeiramente, Lee sabe até onde pode ir. O treinador acredita no potencial das jogadoras do Brasília Vôlei para a temporada e reconhece a qualidade para se destacarem em quadra. "Eu não quero criar uma expectativa muito grande, quero passar confiança para a equipe, dizer o quanto a gente está junto nesse momento, confia no trabalho desses dois meses e meio de trabalho que nós desenvolvemos aqui com ela", assumiu.
"Confiamos no trabalho que elas desenvolveram no dia a dia do treinamento e fazer com que essas jovens jogadoras se sintam bem dentro da quadra, sem se sentirem pressionadas, possam partir para cima dos nossos objetivos, que é jogar bem porque jogando bem você cria uma expectativa de conquistar vitórias", completou.
Mesmo com a derrota na estreia contra uma forte equipe, o Brasília Vôlei deseja mostrar novamente as principais características do time dentro de quadra: a determinação e a sede por vencer. "O que eu posso dizer para o torcedor do Brasília Vôlei é que ele vai encontrar de novo na quadra uma equipe que vai dar a vida em todos os jogos para que nós possamos sair dali com vitória. Um time aguerrido, vibrante, como é característica do Brasília Vôlei nesses últimos anos. E nós vamos lutar por cada ponto. A gente quer muito dar essa alegria ao torcedor do Brasília Vôlei da participação no Playoff, mas nós estamos com o pé no chão", concluiu Spencer Lee.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
