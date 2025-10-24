Família de Vini Jr. ganha destaque e fica entre "climão" em aniversário da filha da Virgínia

Como a família de Vini mora no Rio e o evento ocorreu em Goiânia, a própria Virgínia abriu as portas de sua casa para hospedá-los. Ela, aliás, também ficou na mansão do jogador quando esteve na capital fluminense para o ensaio mais recente na Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Já não é segredo para ninguém que Virgínia Fonseca e Vini Jr. estão juntos, e os dois já passaram da fase de tentar esconder. Não à toa, a influenciadora chegou ao aniversário de três anos de sua filha Maria Flor, nessa quinta-feira (23/10), acompanhada justamente de Fernanda Cristina e Bernardo, mãe e irmão do astro do Real Madrid. O pai da criança, o cantor Zé Felipe, também marcou presença no evento.

Como a família de Vini mora no Rio e o evento ocorreu em Goiânia, a própria Virgínia abriu as portas de sua casa para hospedá-los. Ela, aliás, também ficou na mansão do jogador quando esteve na capital fluminense para o ensaio mais recente na Grande Rio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mesmo sem a confirmação oficial por parte dos dois, os recentes gestos públicos, visitas a Madri e viagens em comum apontam cada vez mais para um relacionamento sério. Virgínia, inclusive, deve embarcar nos próximos dias para Espanha acompanhada, pela primeira vez, de seus filhos.

Convívio com a família de Vini Jr

Conforme mencionado, as partes já estavam convivendo antes mesmo da chegada à festa, na tarde dessa quinta-feira (23/10). Fernanda e Bernardo apareceram horas antes do evento nos stories de Virgínia, curtindo o clima da mansão da empresária às vésperas da celebração.

Virgínia chega, inclusive, a oferecer um perfume de sua marca, a We Pink, para passar no irmão do jogador antes da festa.

Acontece que a influencer também esteve hospedada na mansão do jogador dias antes do evento. Durante a estadia na residência do astro no Rio, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Virgínia chegou a acompanhar a derrota da Seleção para o Japão e a participar de atividades físicas com familiares do atleta.

Aliás, o vínculo entre a empresária e a mãe do jogador parece cada dia mais firme. Isso porque as duas também chegaram juntinhas ao ensaio de Virgínia na quadra da escola de samba Grande Rio para o carnaval 2026.

Além disso, segundo informações do jornal Extra, Fonseca embarcará novamente para Madri, mas com intenções diferentes desta vez. Isso porque ela não só acompanhará ao El Clásico no Santiago Bernabéu, como se prepara para apresentar os filhos ao astro. Caso Zé Felipe libere a viagem, a tendência é que a influenciadora e o jogador deem mais um passo na relação.





Festa de Maria Flor

As filhas da influenciadora, Maria Alice e Maria Flor, encantaram os convidados com vestidos temáticos inspirados na Cinderela. A aniversariante, inclusive, usava uma tiara semelhante à da personagem da Disney. Virgínia também seguiu o tema e optou por um vestido longo, estampado e com fundo azul, além de um penteado leve e fios loiros recém-tratados.

Durante o evento, além de Zé Felipe — pai das crianças — também estiveram presentes o cantor Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha. Um suposto desconforto entre Virginia e Leonardo durante o tradicional "Parabéns" gerou comentários nas redes, com internautas apontando um possível "climão" entre os dois.