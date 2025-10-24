Como foi pensada a pista das finais do STU no Parque da Cidade

Embora se orgulhe de Felipe Gustavo, skatista presente nas edições dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e Paris-2024 e campeão no SLS Takeover em julho na Esplanada dos Ministérios, Brasília peca na oferta de pistas. A queixa é dos próprios talentos da cidade. Muitos precisam se deslocar de outras regiões para praticar no centro da capital, como no Setor Bancário Sul. Há outras poucas opções, porém sem a devida qualidade ou zelo. É aí que entra a manobra ensaiada da STU National Street Finals, com uma pista construída não apenas para a decisão da temporada do Circuito Nacional, sábado (25/10) e domingo (26/10), mas para ser legado no Parque na Cidade.

O novo point da comunidade do skate em Brasília tem uma área de aproximadamente 800m², próximo ao Estacionamento 4. Foi levantada no formato triangular, com 55m de medida na base e 23m de altura do triângulo. O projeto foi executado em três etapas — estrutura, pintura e finalização. Foram cerca de três meses até o nascimento da pista, ontem, para os treinamentos. Um mês de pré-montagem no Rio de Janeiro e o restante de mão na massa no Parque da Cidade.

Estiveram diretamente envolvidos oito construtores, dois arquitetos, um engenheiro e um responsável pela logística. Foram utilizados madeira, concreto, ferro, tinta e outros materiais para tirar do papel a estrutura em alvenaria e concreto armado com obstáculos em estrutura metálica. Todas as formas e serralheria foram produzidas no Rio de Janeiro e montadas em Brasília.

A pista foi pensada pelo escritório de arquitetura especializado em skateparks, o Rio Ramp Desing Junto à Skate Total Urbe (STU). A parceria vem de outros eventos. A companhia colaborou para concepções na Cidade Maravilhosa, em Recife, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.

A principal inspiração para a pista no Parque da Cidade foi o Plano Piloto de Lucio Costa para Brasília, com representação das Asas Norte e Sul, além do Eixo Monumental. "As peças metálicas incorporam elementos que remetem às formas criadas por Niemeyer para os palácios do Itamaraty e da Alvorada. Também estão presentes as curvas nos arcos e vãos de alguns obstáculos em concreto aparente. A arte de Athos Bulcão é homenageada por meio de uma estrutura metálica modular em azul e branco, que faz alusão às suas composições em azulejaria", destaca o arquiteto Sylvio Azevedo, da Rio Ramp Design.

Pista tem formato triangular, inspirada nas Asas Sul e Norte e no Eixo Monumental (foto: Divulgação)

Azevedo e a equipe de produção do STU tiveram como objetivo o alinhamento de fluxos, como o grau de dificuldade de uma pista profissional e a funcionalidade a uma homenagem estética e conceitual para a celebração dos 65 anos de Brasília.

"Estar presente em um projeto de Burle Marx, levando contemporaneidade ao Parque Sarah Kubitschek no aniversário da cidade que tanto nos inspira como arquitetos, é uma experiência de enorme significado. Poder homenagear, de forma singela, os grandes mestres do modernismo nas artes, na arquitetura, no paisagismo e no urbanismo reforça nossa admiração por esse legado. Participar ao lado do STU, um dos maiores eventos de skate do mundo, e deixar essa contribuição para a comunidade nos enche de orgulho, tanto como skatistas quanto como cidadãos", celebra Azevedo.

O novo complexo de skate no Parque da Cidade não será restrito à comunidade do street. Há planos para a inauguração, em breve, de uma pista da modalidade park no coração da capital federal.

Estrutura metálica modular em azul e branco faz alusão aos azulejos de Athos Bulcão (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O evento

Após passar por Criciúma (SC), Florianópolis e Curitiba, o STU National, principal circuito de skate do país, desembarca em Brasília pela primeira vez. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio da plataforma Zig Tickets. Cada pessoa pode retirar dois tíquetes para amanhã. As entradas para domingo estão esgotadas.

No sábado, haverá eliminatórias e semifinais, com abertura dos portões às 12h. No domingo, a programação terá início às 10h. Serão coroados os campeões do paraskate street, street feminino e masculino. Lehi Leite e André Will são os brasilienses na disputa dos homens. Entre as mulheres, Kamilla Rocha é a anfitriã.

Identidade visual na arena montada tem a assinatura do artista brasiliense Mikael Omik (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)





