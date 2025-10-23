Tiago Splitter assume Blazers e será primeiro técnico brasileiro na NBA

Ex-técnico da equipe, Billups é um dos suspeitos de envolvimento em esquema de apostas e manipulação de jogos de pôquer junto à máfia - (crédito: Divulgação/Paris Basketball)

A prisão de Chauncey Billups, hall da fama da NBA e técnico do Portland Trail Blazers, acusado de envolvimento com apostas e manipulação de resultados, fará com que o brasileiro Tiago Splitter assuma o comando interino da franquia.

Splitter é um dos seis assistentes técnicos de Billups e assumirá o comando da equipe de forma interina, segundo informou o repórter Shams Charania, da ESPN americana. Outro assistente técnico dos Blazers, Nate Bjorkgren foi considerado para a função, mas a franquia decidiu promover o brasileiro.

Billups é um dos suspeitos de envolvimento em esquema de apostas e manipulação de jogos de pôquer junto à máfia. O treinador, Terry Rozier, jogador do Miami Heat, e Damon Jones, ex-Cleveland Cavaliers, foram presos na manhã desta quinta-feira, 23, nos Estados Unidos. A operação foi conduzida pelo Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos (FBI).

Splitter foi assistente técnico do Brooklyn Nets entre 2019 e 2023 e do Houston Rockets até o ano passado antes de se tornar técnico principal do Paris Basketball, com o qual conquistou dois títulos nacionais - liga francesa e Copa da França. Ele deixou o time francês em junho para voltar à NBA e ser um dos assistentes dos Blazers. Também é, atualmente, auxiliar da seleção brasileira masculina.

Como jogador, Splitter defendeu San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Foi o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA, feito que alcançou em 2014, pelos Spurs. Também atuou pelo Baskonia, clube espanhol do qual é ídolo.