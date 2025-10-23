Grêmio trabalha para aumentar capacidade da Arena em até 3 mil lugares

O Grêmio iniciou um projeto que pode trazer seus torcedores para mais perto do clube. Isso porque a diretoria gaúcha pretende aumentar a capacidade de público da Arena em até 3 mil lugares. Para que isso seja possível, o Imortal foca seus esforços na expansão da Arquibancada Norte. Este setor, aliás, já passou por uma modificação recente, quando um tapume com os dizeres "A torcida mais fanática do Brasil" foi recuado, liberando novos degraus.

No entanto, para que o clube possa utilizar efetivamente o espaço, ele precisa agora concluir a próxima etapa. O passo fundamental, portanto, é a instalação de novas barras de contenção, garantindo a segurança dos torcedores.

Segundo o vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magrisso, o projeto já está em andamento. O dirigente informou, inclusive, que o clube já encomendou as novas barras de contenção. Assim que o material for entregue e instalado no local, o processo entrará em sua fase burocrática, que depende de aprovações externas.

Bombeiros vão vistoriar Arena do Grêmio

Primeiramente, o Corpo de Bombeiros precisará realizar uma vistoria técnica detalhada no setor ampliado. Afinal, essa inspeção é um requisito legal para atualizar o Plano de Proteção e Prevenção contra Incêndios (PPCI) do estádio.

Somente após o clube receber a aprovação formal dos bombeiros, a Arena estará liberada para, enfim, comercializar mais ingressos. A Arquibancada Norte, que é o setor sem cadeiras e com os ingressos mais populares, tem hoje uma capacidade oficial para 7 mil pessoas. Com a mudança, a expectativa da diretoria é que esse número salte para até 10 mil torcedores. Contudo, o número exato da ampliação será definido apenas pela vistoria técnica. Por enquanto, o clube prefere não estipular um prazo para a conclusão total dos trabalhos.

A ideia de utilizar melhor aquele espaço da Arquibancada Norte não é da atual gestão. Na verdade, o projeto começou a ser discutido ainda na época do empresário Marcelo Marques. Foi dele, aliás, a iniciativa original de movimentar o tapume que isolava a área. Curiosamente, no projeto de concepção inicial da Arena, a gestão da época destinava aquele espaço para um restaurante. O local teria vistas privilegiadas para o gramado, porém, essa estrutura gastronômica nunca saiu do papel.

