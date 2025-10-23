Filipe Luís enfatiza confiança do time após Flamengo sair na frente na Libertadores

O Flamengo está na frente na briga por uma vaga na grande decisão da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro venceu o Racing por 1 a 0 e vai levar na bagagem uma vantagem para tentar garantir sua vaga na final.

Apesar da desconfiança pelo resultado, o treinador Filipe Luís enfatizou a importância do resultado conquistado no Maracanã. O técnico entendeu a dificuldade do jogo, por ser uma semifinal de Libertadores, e considerou que a vitória veio graças a uma equipe madura e confiante em campo.

"É importante construir essa vitória, criar as chances e assim fizemos. Criamos chances, o gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos de uma equipe madura, que está com muita confiança. Esse time quer muito", ressaltou.

Para a partida, Filipe Luís realizou uma troca, com a entrada de Carrascal na vaga de Samuel Lino. O colombiano conseguiu se destacar e marcou o gol da vitória rubro-negra. O treinador explicou a mudança como uma tentativa de incomodar a defesa adversária.

"Encaixa muito no plano de jogo que eu pensava. Onde poderíamos machucar a defesa do Racing e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando no campo no primeiro tempo. Também pensando numa eventual troca no segundo tempo para o Lino pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Acredito que funcionaria melhor com essa estratégia", pontuou.

Vantagem para a volta

Na visão do técnico, a vantagem conquistada pelo Flamengo não faz diferença. O treinador prometeu que a equipe vai para a Argentina com a mesma postura e também apontou os pontos fortes do Racing, que sua equipe deve ficar de olho no jogo de volta.

"A vantagem é simbólica. Ela existe, mas é simbólica, porque eu não conto com ela. Vamos da mesma forma, tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, como foi contra os Estudiantes e agora contra o Racing. Sabemos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que eles têm", concluiu.

