Brasília arrasa Rio Claro no Nilson Nelson pelo NBB com placar centenário

Brasília Basquete venceu o segundo de uma série de quatro jogos no Distrito Federal na largada do NBB - (crédito: Matheus Maranhão/Caixa Brasília Basquete)

LUCAS ALARCÃO*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Brasília venceu o Rio Claro com autoridade por 109 x 57 neste sábado, no Ginásio Nilson Nelson. O triunfo é o segundo do time candango na temporada 2025/26 do Novo Basquete Brasil (NBB).

O triunfo por 52 pontos foi comandada por Brunão. O pivô anotou um duplo-duplo com 26 pontos e 10 rebotes. "Foi um jogo muito bom. Conseguimos fazer os combinados e superar alguns problemas que tivemos na estreia", comentou o jogador de pois da partida.

"Defesa muito forte e um ataque que resolveu. Superar a barreira dos 100 pontos é difícil no NBB. E hoje tivemos uma noite muito feliz", concluiu Brunão.

No time de São Paulo, Gemadinha, ex-Brasília, contribuiu com 15. A performance do Brasília com pontuação centenária é a maior de uma equipe nesta edição. O Rio Claro registrou a menor.

Os Extraterrestres não deram chances para o Rio Claro e venceram todos os quartos. Os mandantes não ficaram atrás no placar em nenhum instante do confronto e contaram com ótima atuação do armador Lucas, autor de 21 pontos. O jogo foi o segundo dos quatro em sequência do Brasília no Nilson Nelson.

O Brasília voltará à quadra na próxima quinta-feira contra o Paulistano, às 20h15. O Rio Claro terá o mesmo adversário, entretanto, a partida ocorrerá na próxima terça-feira, às 20h15.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima