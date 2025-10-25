Lateral que já pode assinar pré-contrato recebe proposta do Vasco

Puma Rodríguez tem contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2025 - (crédito: Divulgação/Vasco)

O Vasco encaminhou uma proposta oficial para renovar o contrato do lateral-direito Pumita Rodríguez. O vínculo atual com o clube vai até dezembro de 2025, e esta foi a primeira movimentação formal para estender a permanência do jogador.

A negociação ocorre em um momento em que o atleta já pode assinar um pré-contrato com outro clube. No início do ano, clube e jogador demonstraram interesse em continuar o vínculo, mas as tratativas acabaram interrompidas.

Agora, com a retomada do diálogo, o departamento de futebol busca concluir o processo ainda nas próximas semanas.

"Há conversas para renovar. Fizemos uma oferta, estamos discutindo. Vamos ver se nas próximas semanas temos alguma novidade", afirmou o diretor de futebol Admar Lopes.

Valorização com a seleção e papel no elenco

A presença constante de Pumita Rodríguez nas convocações da seleção uruguaia aumentou seu valor de mercado, o que influenciou diretamente na nova proposta. O Vasco incluiu um reajuste salarial na oferta e estuda um novo vínculo com duração de três anos.

O tempo de contrato ainda está em debate entre as partes. O estafe do jogador analisa os termos apresentados e, até o momento, não iniciou conversas com outros clubes. O atleta, por sua vez, optou por ouvir a proposta vascaína antes de considerar alternativas.

Desde que chegou ao clube, Pumita disputou 109 partidas, marcou oito gols e deu oito assistências. Com a chegada do técnico Fernando Diniz, o lateral passou a atuar também pelo lado esquerdo do campo, como alternativa a Lucas Piton.

A versatilidade e o bom desempenho recente aumentaram sua importância no grupo.

Próximo compromisso

O Vasco volta a campo no domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), diante do RB Bragantino. O confronto será disputado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.