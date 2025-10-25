Confira os bastidores da volta do Palmeiras após derrota para LDU

A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, na quinta-feira (23 de outubro), em Quito, não repercutiu apenas no placar da semifinal da Copa Libertadores. O impacto foi direto no ambiente interno da delegação, que voltou ao Brasil sob forte clima de abatimento e inquietação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A partida, disputada no estádio Rodrigo Paz Delgado, teve um primeiro tempo catastrófico para o time paulista. A equipe de Abel Ferreira sofreu três gols antes do intervalo, com Gabriel Villamíl marcando duas vezes e Lisandro Alzugaray convertendo um pênalti. A atuação abaixo da média contrastou com a expectativa de um desempenho mais sólido após mudanças promovidas na escalação titular.
Saiba Mais
- Esportes O segredo do sucesso de João Fonseca: "Traz de volta a empolgação para as quadras de tênis"
- Esportes João Fonseca bate espanhol e vai à final do ATP 500 da Basileia
- Esportes Lateral que já pode assinar pré-contrato recebe proposta do Vasco
- Esportes Zinho manda recado para Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
- Esportes Rayan, Walace Yan, Gui Negão: Brasileirão coloca Geração Z na vitrine
- Esportes Copa Brasília Sub-20 começa neste sábado com oito times na caça ao título
Contudo, o foco passou rapidamente do campo para os bastidores. No retorno ao país, o ambiente foi descrito como silencioso, com semblantes fechados entre jogadores, membros da comissão técnica e direção. Conforme relato da ESPN, o técnico Abel Ferreira estava visivelmente abatido, refletindo sobre a atuação da equipe e sem esconder a frustração com o desempenho tático, especialmente na primeira etapa, considerada internamente como "catastrófica".
Ainda no voo de volta, surgiram tentativas pontuais de reorganização emocional do elenco. Jogadores e integrantes da comissão iniciaram conversas discretas, sinalizando que o resultado não selava a eliminação. "Derrota dura, mas não acabou. Todos acreditamos que ainda podemos ir à final", declarou uma fonte ligada ao clube, em fala captada durante a viagem de volta.
Aliás, a direção tenta conter o impacto psicológico da derrota e manter o foco no calendário apertado. O elenco terá apenas dois jogos para tentar se reerguer emocionalmente: o duelo contra o Cruzeiro, no domingo (26 de outubro), às 20h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, e o confronto de volta contra a LDU, marcado para quinta-feira (30 de outubro), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.
Apesar do revés, o resultado não alterou os planos administrativos. Abel Ferreira continua com respaldo da diretoria e tem em mãos proposta para estender seu contrato até o fim de 2027. A presidente Leila Pereira mantém o planejamento para a próxima temporada com base na continuidade do treinador português, mesmo após o tropeço em Quito.
Internamente, a análise do desempenho contra a LDU também levou em conta fatores físicos. Parte do elenco relatou dificuldade de adaptação à altitude da capital equatoriana, e as estratégias para cadenciar o jogo não surtiram o efeito esperado. A leitura predominante é de que o time foi surpreendido, apesar dos preparativos específicos para a partida.
Em meio ao abalo, a expectativa é de que a comissão técnica intensifique o trabalho emocional e tático nos próximos dias. Afinal, o Palmeiras precisará de uma vitória por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para se classificar diretamente à final.