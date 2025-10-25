João Fonseca bate espanhol e vai à final do ATP 500 da Basileia

João Fonseca chega à primeira final de um ATP 500 da carreira - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)

O jovem tenista João Fonseca, atual número 46 do mundo, está na final do ATP 500 da Basileia. Neste sábado (25/10), o brasileiro de 19 anos bateu o espanhol Jaume Munar (42 do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na final do torneio suíço, neste domingo a partir das 11h30, o brasileiro vai enfrentar o francês Ugo Humbert (24º do ranking da ATP) ou espanhol Alejandro Davidovich (18º). Eles entram em quadra na tarde deste sábado.

João é o quarto finalista mais jovem da história da Basileia e o quinto mais jovem nos torneios de ATP 500. O brasileiro vai disputar a segunda final na temporada. Em fevereiro, ele foi campeão em Buenos Aires.

Com o resultado, João Fonseca garantiu os pontos necessários para aparecer entre os 34 melhores jogadores do mundo, na próxima atualização do ranking mundial.