InícioEsportes
Vôlei

Brasília vence Tijuca com virada sensacional na Superliga Feminina

Equipe candanga perdia por 2 sets a 0, empatou o jogo com autoridade nas duas parciais seguintes e consolidou o triunfo no tie-break turbina pela exibição de gala da ponteira Karen

Virada decretou a comemoração pelo primeiro triunfo na temporada da Superliga Feminina de Vôlei - (crédito: Thiago Mendes/Tijuca Tênis Clube)
Virada decretou a comemoração pelo primeiro triunfo na temporada da Superliga Feminina de Vôlei - (crédito: Thiago Mendes/Tijuca Tênis Clube)

O Brasília Vôlei conseguiu uma virada sensacional na tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. O time candango perdia para o Tijuca por 2 sets a 0 e virou a partida para 3 a 2, com parciais de 19/25, 16/25, 29/27, 25/20 e 15/12 no tie-break.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A equipe candanga vence pela primeira vez na temporada da Superliga Feminina de Vôlei depois de estrear com derrota par o Praia Clube por 3 sets a 1 na última segunda-feira, em Uberlândia. O próximo desafio será no Sesi, em Taguatinga, contra o Osasco, às 21h.

Protagonista do triunfo, a ponteira Karen foi o destaque do Brasília Vôlei com 18 pontos. "Foi muito difícil. Não conseguimos entrar no jogo no início, mas somos muito guerreiras. Demos o nosso melhor". afirmou em entrevista ao SporTV.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CB
CB

Correio Braziilense

Por Correio Braziilense
postado em 26/10/2025 00:01 / atualizado em 26/10/2025 01:15
SIGA
x