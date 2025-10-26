Brasília vence Tijuca com virada sensacional na Superliga Feminina

Virada decretou a comemoração pelo primeiro triunfo na temporada da Superliga Feminina de Vôlei - (crédito: Thiago Mendes/Tijuca Tênis Clube)

O Brasília Vôlei conseguiu uma virada sensacional na tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. O time candango perdia para o Tijuca por 2 sets a 0 e virou a partida para 3 a 2, com parciais de 19/25, 16/25, 29/27, 25/20 e 15/12 no tie-break.

A equipe candanga vence pela primeira vez na temporada da Superliga Feminina de Vôlei depois de estrear com derrota par o Praia Clube por 3 sets a 1 na última segunda-feira, em Uberlândia. O próximo desafio será no Sesi, em Taguatinga, contra o Osasco, às 21h.

Protagonista do triunfo, a ponteira Karen foi o destaque do Brasília Vôlei com 18 pontos. "Foi muito difícil. Não conseguimos entrar no jogo no início, mas somos muito guerreiras. Demos o nosso melhor". afirmou em entrevista ao SporTV.