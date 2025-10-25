F1: Norris voa na pista e lidera 3º treino livre do GP do México; Bortoleto é o 10º

Lando Norris voa baixo e encerra os treinos livres na liderança, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto termina em 10º lugar após boa recuperação na parte final - (crédito: Nicolas Tucat/AFP)

Em um treino com atenção redobrada dos pilotos, recheado de escapadas da pista e carros travados, Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido na última sessão de testes, neste sábado, e liderou a atividade com 1min16s633, o melhor tempo do fim de semana, no Autódromo Hermanos Rodríguez, palco do Grande Prêmio do México, neste domingo. Com desempenho impressionante, o vice-líder do Mundial terminou 0s345 à frente de Lewis Hamilton, o segundo colocado.

Mais veloz no segundo treino livre e principal preocupação da McLaren na disputa do título do Mundial de Pilotos, Max Verstappen foi o primeiro a registrar a volta rápida, em 1min18s914, com pneus médios. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou a superar o piloto da Red Bull por 0s131 para assumir a liderança por alguns instantes, mas logo o tetracampeão retomou a ponta - reclamando da aderência do carro, o holandês terminou em sétimo.

Com pneus macios, Carlos Sainz colocou a Williams na liderança, com 1min18s028, e só foi superado pela McLaren de Lando Norris após 25 minutos de atividade. Além do forte calor que castigava o autódromo Hermano Rodríguez, os pilotos sofriam com a baixa aderência da pista, que deixava o asfalto escorregadio, a frenagem e o aquecimento excessivo dos pneus, especialmente Lewis Hamilton, que escapou duas vezes com sua Ferrari.

Decorrido metade do tempo do último treino livre, Norris liderava com apenas 0s013 de vantagem sobre Sainz e George Russell. Bortoleto ocupava o 17º posto, 0s768 atrás do líder, só à frente da Aston Martin de Lance Stroll e dos carros da Alpine de Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Na reta final da atividade, após substituírem os compostos médios pelos macios, os pilotos, enfim, melhoraram seus tempos e passaram a correr abaixo de 1min18. A Mercedes e a Ferrari emplacaram seus dois pilotos na liderança, mas Hadjar e Piastri também ocuparam o posto de honra.

A sete minutos do fim do treino, porém, Norris cravou 1m16s633 - apenas ele e Hamilton ficaram abaixo de 1min17 - e registrou o melhor tempo do fim de semana, seguido pelo heptacampeão e por Russell. Bortoleto melhorou seu tempo e terminou a sessão em 10º lugar, à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, o 14º.

Após o último teste, os pilotos agora se preparam para o treino de classificação, marcado para as 18h (horário de Brasília) deste sábado. A corrida, 20ª etapa da temporada de Fórmula 1, será disputada neste domingo, às 17h, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP do México:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s633

2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s978

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min17s145

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s199

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s232

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s242

7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min17s253

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min17s396

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min17s415

10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min17s526

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min17s552

12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s574

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min17s598

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min17s664

15º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min17s801

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s994

17º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min18s046

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s412

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min18s581

20º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s611