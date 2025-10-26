Saiba por que o primeiro dia do STU em Brasília foi maneiro no Parque

As manobras radicais continuam neste domingo, a partir das 9h até 17h40 no Estacionamento 4 do Parque da Cidade - (crédito: Ed Alves/CB)

LUCAS ALARCÃO*

O Sol de Brasília iluminou o primeiro dia do STU Nacional, que pela primeira vez transformou a capital no centro do skate brasileiro. Entre sorrisos e manobras que arrancaram gritos da arquibancada, o sábado marcou o encerramento da fase inicial no masculino e da semifinal feminina. Para hoje, estão marcadas as semifinais e finais do masculino, a decisão do feminino e o começo do paraskate, a partir de 9h.

Entre as meninas, as finalistas são Rafaela Murbach, Maria Almeida, Duda Ribeiro, Manuella Moretti, Gabriela Mazetto e Carla Karolina. Maria Almeida e Duda Ribeiro, líder e vice-líder do ranking, chegam à decisão separadas por 2.731 pontos. Rivais na pista, amigas fora dela, as duas skatistas carregam na amizade a leveza que contrasta com a tensão da final.

"Ela me ajuda muito, na pista a gente conversa descontrai e tira um pouco da pressão. Isso é muito bom, porque independentemente de ser uma competição e sermos rivais para poder conseguir o título, em primeiro lugar a gente é amiga. Eu gosto muito da amizade dela e estou muito feliz que ela passou para a final. Amanhã (hoje) vai ser irado" celebra Maria Almeida em entrevista ao Correio.

A líder do ranking, aos 18 anos, carrega a leveza de quem pegou num skate pela primeira há apenas quatro anos, inspirada por Rayssa Leal. A baiana chega hoje como a favorita. "Parece que foi ontem que eu comecei a andar de skate. Estou muito ansiosa. É um dia que pode mudar tudo na minha vida e na minha carreira. Eu vou dar o meu melhor", promete a líder.

No masculino, a briga pelo título será entre Gabryel Aguilar, Lucas Rabelo, Vinicius Costa, Matheus Teixeira, Wallace Gabriel, Sebastian Simonetto, Ismael Henrique, Marcelo Batista e Ivan Monteiro. As semifinais estão marcadas para 11h.

O líder do ranking, Gabryel Aguilar, confirmou a classificação e pretende se divertir neste domingo. "Se eu falar que não existe uma pressão, eu estaria mentindo. Mas para mim é uma competição como qualquer outra, vão ser mais 45 segundos como se fosse qualquer outro campeonato. Quero me divertir, andar de skate, dar risada com os meus amigos, ter fé em Deus, acreditar no meu skate e ir pra cima, já deu certo", bancou. O skatista de 25 anos lidera o ranking com 140.000 pontos. Atrás dele vem Ivan com 124.000.

"O Ivan é um cara sinistro, Skate muito técnico, dá bastante manobra boa. Amanhã (hoje) vai ser um grande dia", projeta.

No Paraskate, o líder do ranking é Felipe Nunes. "Quando fiquei sabendo que fariam uma nova pista para o STU, fiquei ansioso, muito feliz. Fizeram a pista em quase que tempo recorde", elogiou.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima