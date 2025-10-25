Copa Brasília Sub-20 começa neste sábado com oito times na caça ao título

O Real Brasília é o atual campeão da Copa Brasília, inaugurada no ano passado pela Federação de Futebol do Distrito Federal - (crédito: Lucas Bolzan/FFDF)

LUÍS MOREIRA*

Inaugurada no ano passado, a segunda edição da Copa Brasília Sub-20 começa neste sábado com oito equipes na disputa do título. O torneio organizado pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) tem a intenção de incrementar o calendário das categorias locais de formação e aumentar a vitrine para os jovens atletas.

A ideia é reunir a elite da categoria, com as oito melhores equipes do Candangão Sub-20. Na primeira fase, todos se enfrentarão em turno único. Ao término dos pontos corridos, os dois melhores se encontram em campo neutro definido pela entidade máxima do futebol distrital.

O plano inicial de reunir os oito melhores do Candanguinho não foi concluído com 100% de aproveitamento após as recusas do Sobradinho (vice-campeão) e do Santa Maria (semifinalista). As vagas ficaram com Ceilândia e Luziânia. O time do Entorno entrou no torneio após as negativas de outros dois clubes melhores colocados.

Somam-se a eles Real Brasília, Brasiliense, Canaã, Capital, Samambaia e Grêmio Valparaíso. Os realenses, campeões das duas últimas edições do Campeonato Candango da categoria, também entrão em campo como os atuais detentores do título da Copa Brasília.

A bola começa a rolar neste sábado. Grêmio Valparaíso e Samambaia ficam com a responsabilidade de abrir o torneio no Campo do Kennedy, no Entorno, às 17h.

Neste domingo, às 10h, dois jogos dão continuidade à rodada inaugural: o Brasiliense receberá o Canaã, no Serejão, enquanto o Capital estreia em casa, no Estádio JK, diante do Luziânia.

A primeira leva de partidas será encerrada no confronto entre Ceilândia e Real Brasília, no Abadião. De acordo com o regulamento, as entradas para todos os jogos serão gratuitas. Os jogos também serão transmitidos com imagens pelo YouTube.

Primeira rodada

25/10 - 17h - Greval x Samambaia - CP Kennedy

26/10 - 10h - Brasiliense x Canaã - Serejão

26/10 - 10h - Capital x Luziânia - JK

26/10 - 15h - Ceilândia x Real Brasília - Abadião

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima