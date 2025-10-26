InícioEsportes
Saiba quanto João Fonseca vai ganhar com o título do ATP 500 da Basileia

Brasileiro de 19 anos vence o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e entra no top 28 do ranking mundial após campanha impecável na Suíça

João Fonseca entra para a história como o primeiro brasileiro a vencer um torneio ATP 500 - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)
João Fonseca entra para a história como o primeiro brasileiro a vencer um torneio ATP 500 - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)

O Brasil brilhou na elite do tênis mundial neste domingo (26/10). O carioca João Fonseca, de apenas 19 anos, conquistou o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O triunfo rendeu ao brasileiro não apenas um dos troféus mais importantes da temporada, mas também uma das maiores premiações financeiras entre os torneios da categoria.

Com a vitória, Fonseca embolsou 471.825 euros, o equivalente a cerca de R$ 2,96 milhões (pela cotação de R$ 6,27). O vice-campeão, Fokina, levou 253.875 euros (aproximadamente R$ 1,59 milhão) e 330 pontos no ranking. Além do valor em dinheiro, o brasileiro somou 500 pontos no ranking da ATP, o que o impulsiona para a 28ª posição mundial, seu melhor resultado na carreira até agora.

O tenista é o primeiro brasileiro a levantar um troféu da categoria ATP 500 desde a criação da nomenclatura, em 2009. A vitória também o coloca como o quinto jogador mais jovem da história a vencer um torneio desse porte.

Campanha

A campanha na Suíça foi impecável. Fonseca começou vencendo o francês Giovanni Perricard, avançou após a desistência do tcheco Jakub Mensik, superou o canadense Denis Shapovalov nas quartas de final e derrotou o espanhol Jaume Munar na semifinal.

Na decisão, sacou bem, variou o jogo entre bolas curtas e potentes de fundo e impôs ritmo constante durante os 85 minutos de partida.

Campeão também do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, João Fonseca confirma a ascensão meteórica na elite do tênis mundial. No início da temporada, ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial.

Foi a segunda vez que o brasileiro e Fokina se enfrentaram em torneios oficiais. No primeiro duelo, pelo Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol abandonou por lesão.

 

