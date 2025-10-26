Saiba quanto João Fonseca vai ganhar com o título do ATP 500 da Basileia

João Fonseca entra para a história como o primeiro brasileiro a vencer um torneio ATP 500 - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)

O Brasil brilhou na elite do tênis mundial neste domingo (26/10). O carioca João Fonseca, de apenas 19 anos, conquistou o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O triunfo rendeu ao brasileiro não apenas um dos troféus mais importantes da temporada, mas também uma das maiores premiações financeiras entre os torneios da categoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a vitória, Fonseca embolsou 471.825 euros, o equivalente a cerca de R$ 2,96 milhões (pela cotação de R$ 6,27). O vice-campeão, Fokina, levou 253.875 euros (aproximadamente R$ 1,59 milhão) e 330 pontos no ranking. Além do valor em dinheiro, o brasileiro somou 500 pontos no ranking da ATP, o que o impulsiona para a 28ª posição mundial, seu melhor resultado na carreira até agora.

Leia também: João Fonseca dedica título na Basileia à mãe e revela promessa

O tenista é o primeiro brasileiro a levantar um troféu da categoria ATP 500 desde a criação da nomenclatura, em 2009. A vitória também o coloca como o quinto jogador mais jovem da história a vencer um torneio desse porte.



































Campanha

A campanha na Suíça foi impecável. Fonseca começou vencendo o francês Giovanni Perricard, avançou após a desistência do tcheco Jakub Mensik, superou o canadense Denis Shapovalov nas quartas de final e derrotou o espanhol Jaume Munar na semifinal.

Na decisão, sacou bem, variou o jogo entre bolas curtas e potentes de fundo e impôs ritmo constante durante os 85 minutos de partida.

Leia também: João Fonseca faz história e conquista o ATP 500 da Basileia

Campeão também do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, João Fonseca confirma a ascensão meteórica na elite do tênis mundial. No início da temporada, ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial.

Foi a segunda vez que o brasileiro e Fokina se enfrentaram em torneios oficiais. No primeiro duelo, pelo Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol abandonou por lesão.