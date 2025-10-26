InícioEsportes
TÊNIS

João Fonseca dedica título na Basileia à mãe e revela promessa

O título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP e entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026

Forehand matador de João Fonseca: maior conquista de um brasileiro no tênis mundial desde a aposentadoria de Guga - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)
Forehand matador de João Fonseca: maior conquista de um brasileiro no tênis mundial desde a aposentadoria de Guga - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)

João Fonseca comemorou de forma emocionada o título do ATP 500 da Basileia, conquistado neste domingo ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. O brasileiro de 19 anos destacou a presença da família na decisão e revelou uma aposta feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse João Fonseca durante a transmissão.

Saiba Mais

O brasileiro ressaltou o apoio durante sua trajetória. "Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram é sua escolha, vamos estar com você. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou o tenista.

  • João Fonseca celebra a conquista do ATP 500 da Basileia, na Suíça
    João Fonseca celebra a conquista do ATP 500 da Basileia, na Suíça Fabrice Coffrini/AFP
  • João Fonseca recebe o troféu de campeão do ATP 500
    João Fonseca recebe o troféu de campeão do ATP 500 Fabrice Coffrini/AFP
  • João Fonseca celebra a vitória contra o espanhol na final do ATP 500
    João Fonseca celebra a vitória contra o espanhol na final do ATP 500 Fabrice Coffrini/AFP
  • Brasileiro se emociona e ajoelha após a conquista do título
    Brasileiro se emociona e ajoelha após a conquista do título Fabrice Coffrini/AFP
  • Forehand matador de João Fonseca: maior conquista de um brasileiro no tênis mundial desde a aposentadoria de Guga
    Forehand matador de João Fonseca: maior conquista de um brasileiro no tênis mundial desde a aposentadoria de Guga Fabrice Coffrini/AFP
  • O brasileiro João Fonseca venceu a partida por dois sets a zero
    O brasileiro João Fonseca venceu a partida por dois sets a zero Fabrice Coffrini/AFP
  • João Fonseca entra para a história como o primeiro brasileiro a vencer um torneio ATP 500
    João Fonseca entra para a história como o primeiro brasileiro a vencer um torneio ATP 500 Fabrice Coffrini/AFP

O título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP e entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 26/10/2025 14:26 / atualizado em 26/10/2025 14:27
SIGA
x