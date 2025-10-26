João Fonseca faz história e conquista o ATP 500 da Basileia

João Fonseca entra para a história como o primeiro brasileiro a vencer um torneio ATP 500 - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)

O tênis brasileiro vive um momento histórico neste domingo (26/10). João Fonseca, de apenas 19 anos, conquistou o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com um alto nível de tênis, em uma hora e 25 minutos de partida, o carioca de 19 anos aproveitou bem os saques e ainda conseguiu pressionar o adversário com a bola em quadra, apresentando uma grande variação de jogo, que mesclava curtinhas e pancadas de fundo de quadra.

Com a vitória, Fonseca se torna o primeiro brasileiro campeão de um torneio ATP 500 desde a adoção dessa nomenclatura, em 2009, e entra para a história como o quinto jogador mais jovem a levantar um troféu deste nível. Mesmo com três títulos de Grand Slams e dezenas de outros troféus, o brasileiro Gustavo Kuerten não chegou a disputar nenhum ATP 500. A criação da categoria ocorreu um ano após Guga ter anunciado sua aposentadoria das quadras. Os torneios ATP 500 só ficam atrás dos quatro Grands Slams e dos nove Masters 1000.

A campanha do jovem carioca foi impecável. Ele estreou superando o francês Giovanni Perricard, avançou após a desistência do tcheco Jakub Mensik, venceu o canadense Denis Shapovalov nas quartas de final e superou o espanhol Jaume Munar na semifinal.

Campeão também do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, João Fonseca confirma a ascensão meteórica na elite do tênis mundial. No início da temporada, ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial; agora, com o título em Basileia, o brasileiro entra no top 30 e consolida o nome entre os principais tenistas da nova geração.

Foi a segunda vez que Fonseca e Fokina se enfrentaram em torneios oficiais. No primeiro duelo, pelo Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol abandonou por lesão.