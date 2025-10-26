Filipe Luís blinda elenco após vexame em Fortaleza: "Pensar no jogo do ano"

"Temos que esquecer rápido a derrota e corrigir os erros", declarou o treinador em sua entrevista coletiva - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo jogou mal e perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (25), na Arena Castelão. A derrota impediu que o time dormisse na liderança do Brasileirão. Após a partida, o técnico Filipe Luís admitiu a má atuação, mas fez questão de blindar o elenco. O comandante, aliás, já projetou o confronto decisivo pela Libertadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Temos que esquecer rápido a derrota e corrigir os erros", declarou o treinador em sua entrevista coletiva.

Filipe Luís foi sincero ao analisar o desempenho do time:

"Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário."

Ele creditou a insegurança do time com a bola a esses erros. No entanto, o treinador rapidamente mudou o foco.

"Esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje e pensar na quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada", cravou.

Filipe Luís explica escalação de Bruno Henrique

Outro ponto importante da coletiva foi a escalação de Bruno Henrique como centroavante. O técnico explicou a decisão, mesmo após o jogador ter pedido publicamente para não atuar na função. Filipe Luís confirmou a conversa, mas colocou o time em primeiro lugar.

"Sempre está à frente do interesse pessoal o interesse da equipe. Hoje, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e ele se colocou à disposição", explicou o comandante, elogiando o sacrifício do atleta.

Por fim, o técnico rechaçou que a proximidade do jogo contra o Racing tenha feito os jogadores "tirarem o pé".

"Pelo menos quando eu jogava, nunca, jamais. Entrava no campo e dava minha vida", disse.

O treinador, inclusive, atribuiu a derrota ao nível técnico abaixo e aos méritos do Fortaleza, que soube explorar as transições.

"Não contávamos com essa derrota. Viemos de uma sequência muito pesada, com jogo a cada três dias", concluiu, reforçando que os quatro dias de descanso até a semifinal serão suficientes para recuperar o time.