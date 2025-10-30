Brasília Basquete aposta na lei do ex contra o Paulistano

O pivô Brunão em ação pelo Brasília Basquete: 32 pontos em dois jogos em um duplo-duplo no triunfo do último sábado com 26 pontos e 10 rebotes - (crédito: Matheus Maranhão/Caixa Brasília Basquete)

Bruno Henrique Pedro Cardoso tem muito mais do que os 2,02m de altura e a média de 16 pontos por jogo a oferecer ao Brasília Basquete neste início do Novo Basquete Brasil (NBB). Ele possui no currículo quatro temporadas vestindo a camisa do Paulistano, adversário do time candango, nesta quinta-feira (30/10), às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, na terceira exibição dos "extraterrestres" na competição nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como o técnico Dedé Barbosa é estudioso, não desprezará conhecimento. "Vai ser a primeira vez no NBB que eu jogo contra a minha ex-equipe. As expectativas são as melhores possíveis. Nosso time está treinando bem essa semana. Acho que vai ser muito engraçado reencontrar o pessoal que eu conheço, praticamente a minha vida toda no basquete profissional. Acho que vai ser um jogo muito divertido para assistirem", afirma o pivô Brunão em entrevista ao Correio.

O informante de Dedé Barbosa é um dos destaques do Brasília Basquete na largada invicta no NBB. No sábado passado, o time do DF derrotou o Rio Claro com uma vitória expressiva por 54 pontos de diferença. Na estreia, passaram apertado pelo Osasco por 77 x 74. Brunão fez 32 pontos nos dois jogos. No último sábado, anotou duplo-duplo com 26 pontos e 10 rebotes.

O pivô é um dos destaques do Brasília neste início de temporada ao lado do armador estadunidense Kevin Crescenzi, outro com passado recente vinculado ao Paulistano. Foram três temporadas consecutivas no Paulistano no período de 2022 a 2025 antes da mudança para a capital.

Os reforços para a temporada estão entregando bons desempenhos. Na estreia, o argentino Corvalan e o ala Buiu combinaram para 35 pontos. Contra o Rio Claro, Brunão desequilibrou somando 26.

O Paulistano vem de partida fora de casa contra o Rio Claro. Foi derrotado por 89 x 87. A campanha tem uma vitória e duas derrotas nesta edição do NBB. O jogo em Brasília será a primeira partida da equipe longe de São Paulo nesta temporada.

Programe-se

Brasília x Paulistano

Quando: quinta-feira (30/10), às 20h15

Onde: Nilson Nelson

Ingresso: R$ 60 (inteira) na cadeira inferior e R$150 (meia-entrada) nas cadeiras próximas à quadra

Onde comprar? APP do Brasília Basquete (Android e IOS)



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Rossi garante empate em 0 a 0 que leva o Flamengo à quinta final da Libertadores

Rossi garante empate em 0 a 0 que leva o Flamengo à quinta final da Libertadores Esportes Fluminense retorna ao G-6 após vitória polêmica diante do Ceará

Fluminense retorna ao G-6 após vitória polêmica diante do Ceará Esportes João Fonseca é eliminado do Masters 1000 de Paris por Karen Khachanov