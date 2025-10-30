No embalo da ponteira Karen, Brasília recebe o Osasco pela Superliga

Karen dos Anjos foi o nome do jogo na vitória do Brasília Vôlei contra o Tijuca - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

Após superar o Tijuca no tie-break, o Brasília Vôlei entra em quadra, hoje, para enfrentar o Osasco, pela terceira rodada da Superliga Feminina. O confronto marca o primeiro encontro do time com a torcida brasiliense nesta nova temporada, no Ginásio do Sesi Taguatinga Norte, às 21h desta quinta-feira (30/10). Todos os ingressos estão esgotados. A virada no último jogo tem nome e sobrenome: Karen Anjos. A ponteira saiu do banco de reservas e converteu 18 pontos — foi a maior pontuadora da equipe no duelo e dona do troféu Viva Vôlei.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aos 23 anos, Karen faz parte das jovens jogadoras selecionadas por Spencer Lee para integrar o time nesta temporada. Ex-Pinheiros, essa é a primeira vez em que a paulista joga em um clube de fora de São Paulo. Na terra natal, defendeu as cores do Corinthians nas categorias de base e, em seguida, dedicou três anos ao São Caetano do Sul. Pelo profissional, acrescentou ao currículo passagens pelo Guarujá, Bradesco e Pinheiros.

Leia também: Brasília Basquete aposta na lei do ex contra o Paulistano

O encontro entre Brasília e Karen Anjos quase aconteceu em 2024, mas a ponteira decidiu dar continuidade ao trabalho na equipe paulista. Nesta temporada, Spencer novamente fez questão de tê-la no grupo. "Foi muito gratificante receber o convite. Na verdade, eu tinha recebido uma proposta um ano antes, mas naquele momento optei por continuar no Pinheiros. Quando a proposta veio novamente, fiquei muito feliz porque mostrou que o clube realmente acreditava no meu trabalho e isso me deixou muito motivada", relatou.

Ambientada no DF, o dia a dia na equipe agrada a paulista. "Está sendo uma experiência incrível! O time é muito unido e isso faz toda a diferença. Tenho me adaptado bem aos treinos e estou me dando muito bem com o técnico Spencer Lee. Acho fundamental ter uma boa comunicação com o treinador, e isso tem me ajudado bastante nesse processo de adaptação", apontou.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Rossi garante empate em 0 a 0 que leva o Flamengo à quinta final da Libertadores

Rossi garante empate em 0 a 0 que leva o Flamengo à quinta final da Libertadores Esportes Fluminense retorna ao G-6 após vitória polêmica diante do Ceará

Fluminense retorna ao G-6 após vitória polêmica diante do Ceará Esportes João Fonseca é eliminado do Masters 1000 de Paris por Karen Khachanov