Abel completa cinco anos no Palmeiras em busca de missão histórica na Libertadores

O Palmeiras vive uma quinta-feira (30) de fortes emoções e contrastes. No mesmo dia em que Abel Ferreira completa cinco anos à frente do clube, o Verdão entra em campo para um dos maiores desafios de sua trajetória recente. A equipe precisa reverter uma desvantagem de 3 a 0 diante da LDU, às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta da semifinal da Libertadores.

Anunciado em 30 de outubro de 2020, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, Abel desembarcou no Brasil em meio a uma crise. Desde então, transformou o Palmeiras em uma potência continental. Em meia década de trabalho, o português soma dez títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), três Paulistas (2022, 2023 e 2024), além de uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A estreia, contra o Vasco, em novembro de 2020, terminou com vitória por 2 a 0 e marcou o início de uma era de conquistas e estabilidade, algo raro no futebol brasileiro. Em 385 partidas, Abel acumula 224 vitórias, 91 empates e 70 derrotas, com 655 gols marcados e 312 sofridos. Números que o colocam ao lado de Oswaldo Brandão entre os técnicos mais longevos e vitoriosos da história alviverde.

Desafio e esperança no Allianz Parque

Apesar do retrospecto vencedor, o presente impõe um obstáculo gigante. O Palmeiras precisa de quatro gols de diferença para avançar à final da Libertadores e evitar a eliminação. O desafio é inédito sob o comando do português, que nunca reverteu uma derrota por três gols em mata-matas continentais.

Ainda assim, há motivos para acreditar. O Verdão não perdeu em casa nesta edição da Libertadores e ostenta 86% de aproveitamento no Allianz Parque, com 12 gols marcados e apenas um sofrido em cinco jogos. Em 2025, o time venceu por três ou mais gols de diferença em 12 ocasiões.

Além disso, o técnico Tiago Nunes, da LDU, nunca venceu no Allianz, incluindo a derrota nos pênaltis com o Corinthians em 2020. Em entrevista recente, Abel reafirmou a confiança no elenco e na força do estádio.

"Noventa minutos no Allianz Parque é muito tempo. Temos de acreditar no que construímos juntos, com o apoio da nossa torcida. Podemos viver uma noite mágica", disse.

O momento e o elenco do Palmeiras

A temporada de 2025 trouxe investimentos recordes. Afinal, foram cerca de R$ 688 milhões em 12 contratações. Mas também altos e baixos. Além da derrota no jogo de ida para a LDU, o Palmeiras vem de derrota para o Flamengo e empate com o Cruzeiro, resultados que aumentaram a pressão sobre o elenco.

Mesmo assim, a juventude e o talento são trunfos do time. Flaco López e Vitor Roque brilham no ataque. Afinal, juntos, somam 41 gols e 10 assistências no ano.

A fortaleza e o peso da história

Desde que chegou, Abel construiu no Allianz uma verdadeira fortaleza verde, mas também viu o estádio ser palco de oito eliminações dolorosas, como para o Athletico-PR (2022), Boca Juniors (2023) e Botafogo (2024). O técnico e o grupo sabem que, para celebrar o aniversário com festa completa, será preciso romper com esse fantasma recente.

Do outro lado, a LDU chega embalada após eliminar Botafogo e São Paulo e terminar a fase de grupos à frente do Flamengo. O time equatoriano não perde por quatro gols de diferença desde 2024, reforçando a dificuldade da missão palmeirense.

Independentemente do desfecho da noite, Abel Ferreira chega a cinco anos de uma trajetória marcante no futebol brasileiro. Ele transformou o Palmeiras em sinônimo de competitividade e mentalidade vencedora, redefinindo o padrão de continuidade e desempenho no país.

Nesta quinta, o técnico português e o Verdão buscam mais um capítulo épico, talvez o mais desafiador de todos, na história de uma era que já está entre as mais vitoriosas do futebol nacional.



