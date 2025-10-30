Vini Jr responde Flamengo por post alusivo ao namoro com Virginia: "Bom demais"

Mais novo namorado da influencer digital, o atacante do Real Madrid foi lançado como jogador profisssional pelo time carioca, em 2017 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos destaques da comemoração da classificação do Flamengo à final da Libertadores não estava nem no Brasil, nem na Argentina, mas na Espanha: Vini Jr. Joia do clube, o astro do Real Madrid entrou na brincadeira do Rubro-Negro com o post de seu namoro com Virginia Fonseca nas redes sociais para celebrar mais uma decisão continental do time de coração.

O Rubro-Negro deu um jeitinho de participar do assunto do momento, o namoro do atacante com Virginia, após a classificação no empate sem gols com o Racing, em Avellaneda. Em uma de suas publicações à celebração pelo feito, o clube fez alusão ao primeiro post do jogador e da empresária como casal.

Vinicius pediu Virginia em namoro na última terça-feira (28), durante uma viagem a Monaco. Na imagem da oficialização, os dois posam abraçados em meio a balões vermelhos, uns escritos "Love (amor)", e pétalas de rosa em formato de coração. A imagem, aliás, se tornou a segunda mais curtida do Instagram no Brasil em 2025, com mais de 10 milhões de likes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ai a comunicação do clube usou a imagem de fundo e colocou o escudo do Flamengo junto à Libertadores para celebrar a vaga na final. O Garoto do Ninho, então, respondeu com bom humor.

"Hahahaha é muito bom ser Flamengo", escreveu o 7 merengue.

Defesa sólida e maturidade coletiva

Dentro de campo, o Rubro-Negro fez o dever de casa com maturidade e controle diante de um ambiente adverso. O clube chegou a disputar boa parte da etapa final em desvantagem numérica, após expulsão polêmica de Plata, atuando como visitante.

Após revidar um lance com Rojo, Plata recebeu cartão vermelho direto, em decisão corroborada pelo VAR. O lance ainda causava revolta quando Filipe Luís mudou rapidamente sua estratégia de jogo e reforçou o sistema defensivo.

Acionou Danilo, Royal e Saúl para reforçar a marcação e deu fôlego com Bruno Henrique, único homem de frente. O camisa 27 também participou da recomposição defensiva.

Nome do jogo de ida, Carrascal marcou o gol que garantiu o Rubro-Negro em sua quinta decisão continental. O triunfo por 1 a 0 no Maracanã concedeu vantagem do empate aos cariocas, que não sofreram gols nesta semifinal.

Flamengo na final da Libertadores

Com o empate em Avellaneda, o Rubro-Negro se classificou para sua quinta final de Libertadores — a quarta desde 2019. A equipe venceu a competição em três oportunidades: 1981, 2019 e 2022 — esta invicta. O único revés ocorreu em 2021, para o Palmeiras.

A decisão neste ano está marcada para o dia 29 de novembro, novamente em Lima, no Peru. O Rubro-Negro está familiarizado com o local, visto que conquistou o emblemático bicampeonato, em 2019, no mesmo palco desta edição.

Palmeiras e LDU duelam pelos últimos 90 minutos para encarar o Rubro-Negro na decisão. Os equatorianos chegam ao Allianz Parque na noite desta quinta-feira (30) com uma boa vantagem, conquistada no triunfo por 3 a 0 na ida. A bola rola às 21h30.