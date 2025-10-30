Conmebol divulga VAR da expulsão de Plata, do Flamengo: "golpe, com o punho, nas genitais"

De acordo com a análise da arbitragem, o equatoriano acertou as partes íntimas do adversário após a queda - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

A Conmebol divulgou a análise do VAR do lance em que Gonzalo Plata acerta Marcos Rojo, com a mão direita. O Flamengo ficou com um a menos aos 10? do segundo tempo e mesmo assim conseguiu suportar a pressão, em Avellaneda, e ficar com a vaga na final da Libertadores.

De acordo com a análise da arbitragem, o equatoriano acertou as partes íntimas do adversário após a queda. Vale destacar que a revisão do VAR durou cerca de três minutos, e o árbitro Piero Maza manteve a decisão do campo. O diálogo foi entre o juiz e Juan Lara, VAR da partida, Cláudio Urrutia e José Retamal, auxiliares.

Na visão dos profissionais, o "golpe" de Plata se caracteriza como "conduta violenta". Com a expulsão, o jogador estará de fora da final da Libertadores, em que o Rubro-Negro irá enfrentar o vencedor do confronto ente Palmeiras e LDU, do Equador.

No momento, o Flamengo já arrecadou R$ 50, 2 milhões em premiações na Libertadores. Afinal, com a classificação, o clube terá, pelo menos, mais US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões) se for vice-campeão, podendo chegar a US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões) em caso de título.

Confira o diálogo na íntegra