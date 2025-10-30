Fla fecha acordo para oferecer experiências premium a torcedores

Com o clube garantido na final da Libertadores, torcida do Flamengo está em êxtase - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

Agência global de viagens e especializada em hospitalidade esportiva, a Absolut Sport é a nova parceira do Flamengo para experiência oficias no Estádio Maracanã e em partidas de grande apelo fora do Rio de Janeiro.

Os pacotes da Absolut Sport oferecerão ingressos nos melhores setores, transfers credenciados, acesso a condições exclusivas na contratação de acomodações no Rio de Janeiro e em outras localidades, além de brindes oficiais e suporte.

Os serviços oferecidos estão disponíveis para as partidas contra Sport, em 1º de novembro, e Santos, no dia 9, pelo Campeonato Brasileiro. As opções incluem entradas para os setores Oeste Inferior, Fla+ e Maracanã Mais, além de transporte credenciado para o Maracanã. Os torcedores podem adquiri-los no site da Absolut Sport (clique aqui para acessar) ou via e-mail — flamengo@absolutsport.com.br.

“Estaremos presentes do primeiro contato ao pós-jogo, combinando paixão, inteligência e tecnologia para garantir uma operação sem falhas. Estamos alinhados com a gestão do Clube para oferecer um serviço de excelência”, afirma Harry Collecta, Co-Fundador da Absolut Sport.

A Absolut Sport é a agência de viagens oficial da Conmebol e também disponibiliza pacotes para a final da Libertadores, prevista para 29 de novembro, em Lima, no Peru.