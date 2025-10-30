Conmebol revela a bola da final única da Libertadores 2025; confira

Conmebol divulga a bola feita exclusivamente para a final da Libertadores 2025. - (crédito: Divulgação Conmebol)

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (30/10) a bola oficial da final da Libertadores 2025. Desenvolvida em parceria com a Puma, ela será utilizada exclusivamente em 29 de novembro, data da decisão, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O design da bola apresenta uma base branca com detalhes em preto e dourado, as quais remetem ao brilho da taça e à excelência esportiva do torneio mais prestigiado da América do Sul. No centro, destaca-se o logotipo da Puma.



O Flamengo foi o primeiro a garantir a vaga na final. A equipe Rubro-Negro conquistou a classificação nessa quarta-feira, ao vencer o Racing no jogo de ida, no Maracanã, por 1 x 0, e empatar o jogo da volta, na Argentina, por 0 x 0.



O outro finalista será decidido nesta quinta-feira, Palmeiras e LDU decidem a vaga no Allianz Parque, às 21h30. O jogo da ida foi vencido pelo time equatoriano por 3x0.



