InícioEsportes
Futebol

Conmebol revela a bola da final única da Libertadores 2025; confira

Com a base branca e detalhes dourados e pretos, a bola foi fornecidada pela distribuidora de material esportivo, Puma. Essa é a protagonista da final da competição em Lima.

Conmebol divulga a bola feita exclusivamente para a final da Libertadores 2025. - (crédito: Divulgação Conmebol)
Conmebol divulga a bola feita exclusivamente para a final da Libertadores 2025. - (crédito: Divulgação Conmebol)

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (30/10) a bola oficial da final da Libertadores 2025. Desenvolvida em parceria com a Puma, ela será utilizada exclusivamente em 29 de novembro, data da decisão, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O design da bola apresenta uma base branca com detalhes em preto e dourado, as quais remetem ao brilho da taça e à excelência esportiva do torneio mais prestigiado da América do Sul. No centro, destaca-se o logotipo da Puma.

O Flamengo foi o primeiro a garantir a vaga na final. A equipe Rubro-Negro conquistou a classificação nessa quarta-feira, ao vencer o Racing no jogo de ida, no Maracanã, por 1 x 0, e empatar o jogo da volta, na Argentina, por 0 x 0. 

Leia também: Saiba por quanto tempo Pedro será desfalque no Flamengo.

O outro finalista será decidido nesta quinta-feira, Palmeiras e LDU decidem a vaga no Allianz Parque, às 21h30. O jogo da ida foi vencido pelo time equatoriano por 3x0.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 30/10/2025 19:15 / atualizado em 30/10/2025 19:16
SIGA
x