De bermuda e chinelo, tetracampeão Max Verstappen curte folga em Brasília

Atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen cumpre a tradição de descansar em Brasília na semana anterior ao GP do Brasil de Fórmula 1. Na capital desde a última segunda-feira, o astro da Red Bull Racing repousa na casa do sogro, o bicampeão mundial Nelson Piquet, pai de Kelly Piquet, companheira do piloto. NO Distrito Federal, o terceiro colocado no Mundial de Pilotos costuma curtir a vida pacata da fazenda em vez da agitação urbana.
Na última quarta-feira, Max Verstappen se encontrou com o cantor sertanejo Gleno Rossi. De camiseta, bermuda e chinelos Havaiana, posou para uma imagem ao lado do artista. Nas idas e vindas ao DF, ele pilotou kart no Paranoá e aproveitou para se deliciar com a culinária brasileira.
Ao recarregar a bateria em Brasília, Max Verstappen busca fôlego o sprint final da temporada nas provas em São Paulo, em Las Vegas, em Doha e em Abu Dhabi. O Correio apurou que Vesrstappen escolheu passar as festa do fim de ano em Angras dos Reis com Kelly Piquet, Lily, primeira do casal, nascida em maio deste ano, e a enteada Penélope.
O piloto britânico Lando Norris lidera o Mundial de Pilotos com 357 pontos. O australiano Oscar Piastri vem em segundo com 356 e Max CVerstappen é o terceiro com 321.
