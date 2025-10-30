InícioEsportes
De bermuda e chinelo, tetracampeão Max Verstappen curte folga em Brasília

Piloto holandês da Red Bull Racing mantém a tradição de recarregar a bateria no Distrito Federal antes do início dos treinos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos

O tetracamkpeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, o anfitrião Gleno Rossi e o bicampeão Nelson Piquet: foto pesada na visita ilustre da última quarta-feira - (crédito: Foto: Instagram/@glenorossi)
Atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen cumpre a tradição de descansar em Brasília na semana anterior ao GP do Brasil de Fórmula 1. Na capital desde a última segunda-feira, o astro da Red Bull Racing repousa na casa do sogro, o bicampeão mundial Nelson Piquet, pai de Kelly Piquet, companheira do piloto. NO Distrito Federal, o terceiro colocado no Mundial de Pilotos costuma curtir a vida pacata da fazenda em vez da agitação urbana.

Na última quarta-feira, Max Verstappen se encontrou com o cantor sertanejo Gleno Rossi. De camiseta, bermuda e chinelos Havaiana, posou para uma imagem ao lado do artista. Nas idas e vindas ao DF, ele pilotou kart no Paranoá e aproveitou para se deliciar com a culinária brasileira.

Ao recarregar a bateria em Brasília, Max Verstappen busca fôlego o sprint final da temporada nas provas em São Paulo, em Las Vegas, em Doha e em Abu Dhabi. O Correio apurou que Vesrstappen escolheu passar as festa do fim de ano em Angras dos Reis com Kelly Piquet, Lily, primeira do casal, nascida em maio deste ano, e a enteada Penélope.

O piloto britânico Lando Norris lidera o Mundial de Pilotos com 357 pontos. O australiano Oscar Piastri vem em segundo com 356 e Max CVerstappen é o terceiro com 321.

MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 30/10/2025 15:00 / atualizado em 30/10/2025 15:06
