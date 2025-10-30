Com direito a lei do ex, Brasília derrota o Paulistano pelo NBB

O Brasília venceu o Paulistano por 71 x 54, nesta quinta-feira (30/10), no Ginásio Nilson Nelson. A partida foi a terceira consecutiva do time do Distrito Federal em casa pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Comandada pelo técnico Dedé Barbosa, a equipe da capital está invicta na competição — também derrotou Osasco e Rio Claro
O cestinha da partida foi o ala-armador do Paulistano, Hunter, com 20 pontos. O destaque do Brasília na partida foi o pivô Brunão, com 19 na conta. O armador argentino do time candango, Facundo Corvalán, contribuiu com 13 assistências.
Embalado neste início de temporada 2025/2026 da elite do basquete nacional, o Brasília retorna ao Ginásio Nilson Nelson no sábado (1º/11) para o duelo contra o Pinheiros, às 11h15. Com uma vitória em quatro jogos, o Paulistano busca a reabilitação na terça-feira (4/11), contra o São José, em casa.
O Ginásio Nilson Nelson pulsava com a energia da invencibilidade do Brasília Basquete. Do outro lado, o Paulistano viajava pela primeira vez na temporada para um jogo fora de São Paulo. Na capital federal, reencontrou velhos conhecidos, como Brunão e Crescenzi, ex-jogadores da equipe e apostas do time do DF para a temporada.
No primeiro quarto, a lei do ex foi estabelecida com a combinação de 13 pontos entre Brunão e Crescenzi. O Brasília confirmou o favoritismo desde o início, e não ficou atrás nas parciais em nenhum momento. O segundo quarto seguiu controlado pelos donos da casa. As cestas de três de Lucas, Corvalan e Von Haydin mantiveram o Brasília à frente.
No terceiro quarto, as duas equipes enfrentaram dificuldades para pontuar, desperdiçando passes e errando arremessos. Nos minutos finais, impulsionado pela torcida, o Brasília reencontrou o ritmo e conseguiu manter a vantagem no placar. O placar do terceiro quarto se encerrou em 54 x 43 para o time da casa.
No último quarto o Brasília entrou para confirmar a vitória em definitivo. A lei do ex entrou em ação novamente, com Brunão e Crescenzi. Juntos, eles somaram 29 pontos e ajudaram a garantir mais uma vitória do Brasília no NBB.