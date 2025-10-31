Invicto, Brasília fecha maratonas de jogos em casa pelo NBB

Invicto no Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília faz o último dos quatro jogos em casa neste início de temporada 2025/2026. Neste sábado (1º/11), os Extraterrestres recebem o Pinheiros, às 11h15, em busca de manter a sequência positiva com o apoio da torcida. Desde a abertura da competição, são três vitórias, contra Osasco, Rio Claro e Paulistano. Os ingressos para a partida no Ginásio Nilson Nelson custam R$ 30 (meia-entrada) no aplicativo oficial do clube para smartphones.
O começo otimista de temporada do Brasília tem como mentor o treinador Dedé Barbosa, a principal manutenção no grupo. Ataque e a defesa também vivem boa fase. A comissão de frente é a 4ª mais eficiente do NBB, com média de 85,7 por jogo. A recuperação de bolas é um trunfo da equipe. Até o momento, ninguém tem mais disposição para retomar a posse do que a companhia do Distrito Federal: 13,3 por partida. Apesar de estar ainda no começo, essa largada inicial é importante para o grupo que pretende, novamente, chegar aos playoffs e superar o feito do último ano.
Para este sábado, o duelo promete ser equilibrado. Ao olhar o retrospecto entre o Brasília Basquete e Pinheiros não dá para pintar um favorito, pois os times estão empatados. Ao todo, são 14 confrontos entre os clubes e sete vitórias de cada lado. Em casa, os brasilienses venceram quatro dos sete confrontos e, fora, são três triunfos. Ou seja, chegou o dia do desempate.
O coletivo do time celeste vive em completa harmonia dentro de quadra. Os armadores Lucas Lacerda e Daniel Von Haydin são as cabeças que pensam o jogo. Von Haydin, inclusive, levou para casa o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada passada. Recém-chegado, o armador argentino Facundo Corvalán está adaptado, assim como o pivô Brunão, destaque da última vitória, contra o Paulistano, com 19 pontos.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini