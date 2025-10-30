Brasília Vôlei tenta, mas é derrotado pelo Osasco por 3 sets a 1

O Brasília Vôlei foi superado pelo Osasco, por 3 sets a 1, na noite desta quinta-feira (30/10), em casa, pela terceira rodada da Superliga Feminina. As parciais foram de 25 x 17, 25 x 16, 25 x 19 e 25 x 17. A equipe do DF buscou a reação na terceira parcial, mas as atuais campeãs colocaram à prova a qualidade da equipe paulista e triunfaram diante das brasilienses em quadra.

A ponteira Caitie, do Osasco, levou para casa o Troféu Viva Vôlei. A americana foi a maior pontuadora da partida, convertendo 22 bolas para o clube da Grande São Paulo. A ponteira Karen novamente foi o destaque do Brasília na partida, foram 16 pontos marcados pela jovem de 23 anos. O próximo compromisso do representante do DF será no dia 7 de novembro, em casa, contra o Maringá, às 18h30.

O jogo

Na estreia em casa, o Brasília Vôlei precisou da energia da torcida para o duro duelo contra a equipe do Osasco. O clube paulista dominava as ações dentro de quadra e mantinha uma vantagem de seis pontos na parcial (9 x 6). O técnico Spencer Lee acionou o tempo do jogo. Na parada, pediu para o time ter mais convicção e atitude na partida. A exigência foi acatada pelas jogadoras, o Brasília acordou para o jogo. A oposta Gabi Carneiro foi uma peça importante na reta final, enquanto a ponteira Karen se tornou um alvo do ataque paulista. A reação foi tardia, o Osasco fechou o set com 25 x 17 no marcador.

As brasilienses abriram o set seguinte, o confronto ficou disputado e com os pontos apertados. Porém, buscando melhorar e acertar o saque, o Brasília entregava pontos para as paulistas ficarem à frente. O Osasco acumulava na partida cinco pontos de hace contra nenhum da equipe candanga. Nove pontos separavam as atuais campeãs das donas da casa (22 x 13). Caitie, a maior pontuadora do jogo com 11 pontos, ia fazendo uma partida de gala. O bloqueio candango não conseguia segurar o ataque das visitantes. Com a argentina Cugno, o Osasco triunfou em mais um set, por 25 x 16 na parcial.

O Brasília começou a terceira etapa à frente e se manteve na vantagem de três pontos pela primeira vez na noite (9 x 6). O momento de alta na partida passava muito pelas mãos de Karen, com nove pontos e Gabi Carneiro com oito. Outro ponto positivo do time foi a crescente no saque, conseguindo colocar mais eficiência no fundamento. Era o melhor momento do Brasília. Mais uma vez, Karen mostrou todo seu talento. A jovem de 23 anos se igualou com Caitie e Cugno como as maiores pontuadoras da partida com 12 pontos cada.

No marcador, o time de Spencer Lee abriu 10 de vantagem. Mas, o Brasília deixou novamente as adversárias entrarem no jogo. No ponto do set para as brasilienses, o Osasco embalou na parcial e se aproximou com 24 x 18, restando ao dono da prancheta verde e preta pedir um tempo. A vitória veio no ponto seguinte, as candangas triunfaram por 25 x 19.

Um quarto set foi disputado, mas desta vez, a equipe brasiliense se encontrava apática na quadra. Em uma das pausas, Spencer afirmou para as jogadoras a falta de personalidade na partida. Enquanto isso, Osasco subiu de nível novamente. Com nove pontos à frente, tomaram as rédeas da partida. Caitie, a melhor do confronto, converteu a última bola do jogo para carimbar a vitória das paulistas no jogo. Fim de jogo: 25 x 17.