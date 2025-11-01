Com dois gols de Kaio Jorge, Cruzeiro bate o Vitória no Mineirão

O Cruzeiro contou com brilho de Kaio Jorge para vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (1°/11), bateu o Vitória por 3 x 1, com dois gols do artilheiro. A partida, válida pela 31ª rodada, foi realizada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dois gols foram muito importantes para Kaio Jorge, que chegou a 22 na temporada, sendo 17 no Brasileirão, em que é artilheiro. Ele, porém, não marcava há seis partidas na temporada e há sete na Série A.



O Cruzeiro agora está há seis jogos invicto, sendo duas vitórias e quatro empates. Com 60 pontos, aparece em terceiro lugar, atrás de Palmeiras e Flamengo. O Vitória, que vinha de revés para o Corinthians, por 1 x 0, segue com 31 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º com 31. O Santos, 16º, tem 33.

O Cruzeiro começou o jogo com tudo e, antes dos cinco minutos, teve um pênalti a favor. Kaio Jorge ganhou na corrida e foi derrubado pelo goleiro Thiago Couto. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou após revisão. Na cobrança, o próprio atacante bateu firme para fazer 1 x 0. O goleiro até pulou no canto certo, mas não conseguiu defender.



A principal resposta do Vitória saiu dos pés de Cantalapiedra, que pegou rebote na esquerda e chutou de primeira, mas a bola parou na trave de Cássio. Aos 22, porém, o Cruzeiro marcou mais um. Kaiki Bruno deu passe perfeito para Kaio Jorge, que disparou, saiu na cara do goleiro e não desperdiçou. O VAR precisou analisar o lance por possível impedimento, mas Kaio Jorge se posicionou muito bem, e o gol foi validado.



Em um primeiro tempo bem movimentado, o Vitória não desistiu tão fácil. Teve boa chegada com chute de fora da área de Matheuzinho, mas Cássio fez bela defesa e ainda pegou o rebote. Aos 36, o time baiano descontou em lance de bola parada. Cantalapiedra cobrou escanteio e Willian Oliveira subiu bem na primeira trave para desviar de cabeça: 2 x 1.



Kaio Jorge ainda acertou um chute na trave e Cássio fez defesas importantes. Aos 44, quem marcou novamente foi o Cruzeiro. Após saída de bola errada do Vitória, o Cruzeiro armou rápido contra-ataque. Arroyo foi acionado na direita da área e conseguiu chutar rápido, no cantinho do goleiro, para fazer 3 x 1.



O segundo tempo foi bem mais tranquilo que o primeiro, mas algumas chances foram criadas. Logo no começo, o Cruzeiro quase ampliou quando Arroyo recebeu na esquerda, deu um belo corte no zagueiro, mas não enganou o goleiro Thiago Couto, que saiu bem para evitar o gol.



Tranquilo no jogo, o Cruzeiro teve mais algumas chegadas e seguiu rondando a área do Vitória, que ficou acuado. Nas poucas chances que teve, principalmente na bola parada, o time baiano não conseguiu levar perigo e o placar não se alterou. No último lance do jogo, Gabigol ainda arriscou de longe, mas parou no travessão.



Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (5/11) para a 32ª rodada. Às 19h, o Vitória recebe o Internacional no Barradão, em Salvador (BA). Mais tarde, às 20h, o Cruzeiro visita o Grêmio em Porto Alegre (RS), em duelo de gigantes nacionais.