Doncic faz 'triple-double' em vitória dos Lakers sobre Miami Heat na NBA

A rodada deste domingo ainda contou com vitórias de Thunder, Cavs, 76ers, Suns, Knicks, Raptors e Hornets - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Com mais uma bela atuação de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers segue a sua escalada na classificação da Conferência Oeste. Na noite deste domingo, a equipe superou o Miami Heat por 130 a 120, na Cripto Arena, pela temporada regular da NBA.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O resultado positivo marcou a quinta vitória dos Lakers em sete rodadas. O jogador esloveno voltou a fazer a diferença em quadra e liderou o triunfo ao cravar um 'triple-double' na partida com 29 pontos, 11 rebotes e dez assistências.

Na classificação, os Lakers figuram agora na terceira posição da Conferência Oeste e estão atrás somente do Oklahoma City Thunder e do vice-líder San Antonio Spurs. Já o Miami Heat, que contou com o cestinha da partida (Jaime Jaquez Jr. anotou 31 pontos), aparece em sexto lugar no lado Leste.

Mesmo com ausências importantes como a de LeBron James (dores ciáticas) e DeAndre Ayton (lombalgia), os anfitriões assumiram o controle desde o início. A equipe de Los Angeles acertou 50,5% dos arremessos e contou ainda com uma grande atuação de Austin Reaves. Com 26 pontos e 11 rebotes, ele foi peça importante na vitória.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Do banco de reservas, LeBron vibrou quando seu filho Bronny James acertou uma bela enterrada após uma assistência milimétrica de Reaves quando o confronto ainda estava no primeiro quarto. Com uma atuação segura, a equipe da casa administrou a vantagem ao longo do jogo e consolidou mais uma vitória.

OKLAHOMA CITY THUNDER VENCE A SÉTIMA SEGUIDA

Em outro confronto da rodada deste domingo, o Oklahoma City Thunder confirmou os 100% de aproveitamento em sete rodadas ao derrotar o New Orleans Pelicans por 137 a 106 no Paycom Center, em noite de Shai Gilgeous-Alexander.

Ao anotar 30 pontos (deu ainda sete assistências e pegou dois rebotes), ele igualou a marca de Oscar Robertson como a 3ª maior sequência de duelos em que assinalou mais de 20 pontos, atingindo seu 79º jogo consecutivo.

Leia também: Memphis encerra jejum e ajuda Corinthians a derrotar o Grêmio

Gilgeous converteu oito de 14 arremessos e acertou todos os 13 lances livres que teve. A franquia de Oklahoma igualou ainda o seu melhor início de temporada. Na classificação, a equipe aparece no topo da Conferência Oeste, enquanto o New Orleans Pelicans figura na 15ª e última colocação do mesmo lado.

PHILADELPHIA 76ERS BATE BROOKLYN NETS E LIDERA NO LESTE

Quem também teve o que comemorar na noite deste domingo foi o Philadelphia 76ers, que se reabilitou na competição ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 129 a 105, em duelo realizado no Barclays Center, arena do rival.

Kelly Oubre marcou 29 pontos e teve a preciosa contribuição de Tyrese Maxey (26). Destaque da sua equipe, o ala-armador converteu nove de 11 arremessos, mas saiu de quadra mancando após lesionar o tornozelo no estouro do cronômetro do terceiro quarto e não retornou mais para o embate.

Mesmo sem Joel Embiid, com uma contusão no joelho esquerdo, os Sixers obtiveram êxito em 52% dos seus arremessos e chegaram a abrir 28 pontos de vantagem sobre o rival, que teve Cam Thomas como o seu melhor pontuador (29).

O revés enfatiza o momento ruim do Brooklyn Nets,que cumpre o pior início de temporada na NBA. Até aqui, a equipe perdeu todos os seis encontros que teve na NBA e amarga a lanterna da Conferência Leste, enquanto o Philadelphia lidera a classificação com cinco triunfos e apenas uma derrota.

Confira os resultados da noite deste domingo dos jogos da NBA

Oklahoma City Thunder 137 x 106 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 105 x 129 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 126 x 103 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 117 x 109 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 117 x 104 Memphis Grizzlies

New York Knicks 128 x 116 Chicago Bulls

Phoenix Suns 130 x 118 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 130 x 120 Miami Heat

Acompanhe os jogos da NBA desta segunda-feira da

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Utah Jazz

New York Knicks x Washington Wizards

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Miami Heat